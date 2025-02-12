https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998751852.html

Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К

Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К - РИА Новости, 12.02.2025

Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К

Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:59:00+03:00

2025-02-12T03:59:00+03:00

2025-02-12T04:00:00+03:00

безопасность

технологии

бекхан оздоев

ростех

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии", - сказал Оздоев. Такую новинку он назвал примером адаптивности технологий российских вооружений. Ранее была разработана колесная гаубица "Мальва" калибра 152 миллиметров. "Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.

https://ria.ru/20240820/rostekh-1967361259.html

https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех