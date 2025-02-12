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Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К - РИА Новости, 12.02.2025
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03:59 12.02.2025 (обновлено: 04:00 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998751852.html
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К - РИА Новости, 12.02.2025
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:59:00+03:00
2025-02-12T04:00:00+03:00
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии", - сказал Оздоев. Такую новинку он назвал примером адаптивности технологий российских вооружений. Ранее была разработана колесная гаубица "Мальва" калибра 152 миллиметров. "Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.
https://ria.ru/20240820/rostekh-1967361259.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех
Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К

В России разработали колесную версию артиллерийского орудия Гиацинт-К

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии", - сказал Оздоев.
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Ранее была разработана колесная гаубица "Мальва" калибра 152 миллиметров. "Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.
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