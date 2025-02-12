Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
В России разработали колесную версию артиллерийского орудия Гиацинт-К
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Ростех" испытал новую версию ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" в боевой работе
20 августа 2024, 16:25
Такую новинку он назвал примером адаптивности технологий российских вооружений.
Ранее была разработана колесная гаубица "Мальва" калибра 152 миллиметров. "Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.
"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"
8 ноября 2024, 08:47