Орбан призвал ЕС начать переговоры с США
Орбан призвал ЕС не смотреть на Трампа, как на удава, а начать переговоры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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3БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Проблема в том, что лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать... Конда он придет, он будет представлять свои интересы", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
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По его словам, у ЕС "есть только один выход: смело, решительно, уверенно выступить и сделать предложения американцам", не выжидая нападения, а высказывая свои идеи по восстановлению экономического баланса.
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"Но европейские институты нельзя воспринимать всерьез. Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьезного партнера по переговорам, который бы инициировал европейско-американские переговоры с серьезными предложениями", - отметил Орбан.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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