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Орбан призвал ЕС начать переговоры с США - РИА Новости, 12.02.2025
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17:03 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/orban-1998909534.html
Орбан призвал ЕС начать переговоры с США
Орбан призвал ЕС начать переговоры с США - РИА Новости, 12.02.2025
Орбан призвал ЕС начать переговоры с США
Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:03:00+03:00
2025-02-12T17:03:00+03:00
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3БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Проблема в том, что лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать... Конда он придет, он будет представлять свои интересы", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. По его словам, у ЕС "есть только один выход: смело, решительно, уверенно выступить и сделать предложения американцам", не выжидая нападения, а высказывая свои идеи по восстановлению экономического баланса. "Но европейские институты нельзя воспринимать всерьез. Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьезного партнера по переговорам, который бы инициировал европейско-американские переговоры с серьезными предложениями", - отметил Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что только Германия и Франция могли бы взять на себя эту задачу, иначе "пострадает в экономическом плане весь континент, и не только в отношениях с США, но и в отношениях с Китаем, Россией и другими", потому что "слабым нет пощады". Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html
https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html
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в мире, сша, европа, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, алиса вайдель, евросоюз
В мире, США, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Алиса Вайдель, Евросоюз
Орбан призвал ЕС начать переговоры с США

Орбан призвал ЕС не смотреть на Трампа, как на удава, а начать переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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3БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Проблема в том, что лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать... Конда он придет, он будет представлять свои интересы", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
20 января, 12:53
По его словам, у ЕС "есть только один выход: смело, решительно, уверенно выступить и сделать предложения американцам", не выжидая нападения, а высказывая свои идеи по восстановлению экономического баланса.
«
"Но европейские институты нельзя воспринимать всерьез. Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьезного партнера по переговорам, который бы инициировал европейско-американские переговоры с серьезными предложениями", - отметил Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что только Германия и Франция могли бы взять на себя эту задачу, иначе "пострадает в экономическом плане весь континент, и не только в отношениях с США, но и в отношениях с Китаем, Россией и другими", потому что "слабым нет пощады".
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан
3 февраля, 18:52
 
В миреСШАЕвропаВенгрияВиктор ОрбанДональд ТрампАлиса ВайдельЕвросоюз
 
 
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