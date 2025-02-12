https://ria.ru/20250212/orban-1998909534.html

Орбан призвал ЕС начать переговоры с США

Орбан призвал ЕС начать переговоры с США - РИА Новости, 12.02.2025

Орбан призвал ЕС начать переговоры с США

Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:03:00+03:00

2025-02-12T17:03:00+03:00

2025-02-12T17:03:00+03:00

в мире

сша

европа

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

алиса вайдель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931993341_0:0:2588:1457_1920x0_80_0_0_1331fa0d07b0a9a09526889c89ed14bf.jpg

3БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Проблема в том, что лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать... Конда он придет, он будет представлять свои интересы", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. По его словам, у ЕС "есть только один выход: смело, решительно, уверенно выступить и сделать предложения американцам", не выжидая нападения, а высказывая свои идеи по восстановлению экономического баланса. "Но европейские институты нельзя воспринимать всерьез. Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьезного партнера по переговорам, который бы инициировал европейско-американские переговоры с серьезными предложениями", - отметил Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что только Германия и Франция могли бы взять на себя эту задачу, иначе "пострадает в экономическом плане весь континент, и не только в отношениях с США, но и в отношениях с Китаем, Россией и другими", потому что "слабым нет пощады". Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html

сша

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, алиса вайдель, евросоюз