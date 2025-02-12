Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/opros-1998876920.html
Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID
Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID - РИА Новости, 12.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID
Почти половина жителей Украины считают, что приостановка финансирования проектов агентство США по международному развитию (USAID) будет иметь для страны... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:05:00+03:00
2025-02-12T15:05:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
илон маск
агентство по международному развитию сша
кмис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти половина жителей Украины считают, что приостановка финансирования проектов агентство США по международному развитию (USAID) будет иметь для страны некоторое негативное влияние, но станет справедливым наказанием для тех, кто использовал эти деньги нецелевым способом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. "Больше всего респондентов - 47% - считают, что это (приостановка финансирования проектов USAID для Украины - ред.) будет иметь место некоторое негативное влияние, но при этом будет справедливое наказание для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС. По данным института, 22% респондентов видят в этом негативное влияние для Украины, 12% - разделяют мнение, что особых последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами. Еще 19% затруднились ответить. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где 9 из 10 изданий прямо зависят от иностранного финансирования. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_7d3d6737fc9429cb31f35d0cf3e6f628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, кмис, репортеры без границ
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, КМИС, Репортеры без границ
Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID

Опрос КМИС: 47% украинцев считают приостановку финансирования USAID наказанием

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти половина жителей Украины считают, что приостановка финансирования проектов агентство США по международному развитию (USAID) будет иметь для страны некоторое негативное влияние, но станет справедливым наказанием для тех, кто использовал эти деньги нецелевым способом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Было приказано". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Украине
25 января, 08:59
"Больше всего респондентов - 47% - считают, что это (приостановка финансирования проектов USAID для Украины - ред.) будет иметь место некоторое негативное влияние, но при этом будет справедливое наказание для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС.
По данным института, 22% респондентов видят в этом негативное влияние для Украины, 12% - разделяют мнение, что особых последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами. Еще 19% затруднились ответить.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где 9 из 10 изданий прямо зависят от иностранного финансирования.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Украинские СМИ попросили о помощи из-за приостановки финансирования США
28 января, 16:50
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМарко РубиоИлон МаскАгентство по международному развитию СШАКМИСРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала