https://ria.ru/20250212/opros-1998876920.html

Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID

Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID - РИА Новости, 12.02.2025

Опрос показал отношение украинцев к приостановке финансирования USAID

Почти половина жителей Украины считают, что приостановка финансирования проектов агентство США по международному развитию (USAID) будет иметь для страны... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:05:00+03:00

2025-02-12T15:05:00+03:00

2025-02-12T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти половина жителей Украины считают, что приостановка финансирования проектов агентство США по международному развитию (USAID) будет иметь для страны некоторое негативное влияние, но станет справедливым наказанием для тех, кто использовал эти деньги нецелевым способом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. "Больше всего респондентов - 47% - считают, что это (приостановка финансирования проектов USAID для Украины - ред.) будет иметь место некоторое негативное влияние, но при этом будет справедливое наказание для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС. По данным института, 22% респондентов видят в этом негативное влияние для Украины, 12% - разделяют мнение, что особых последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами. Еще 19% затруднились ответить. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где 9 из 10 изданий прямо зависят от иностранного финансирования. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, кмис, репортеры без границ