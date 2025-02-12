https://ria.ru/20250212/opasnost-1998873695.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.02.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:56:00+03:00

2025-02-12T14:56:00+03:00

2025-02-12T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Вторую за день ракетную опасность в Курской области объявили в 11.16 мск, она длилась 56 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754782.html

курская область

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2025

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курская область