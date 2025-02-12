https://ria.ru/20250212/opasnost-1998873695.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.02.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:56:00+03:00
2025-02-12T14:56:00+03:00
2025-02-12T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Вторую за день ракетную опасность в Курской области объявили в 11.16 мск, она длилась 56 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754782.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность