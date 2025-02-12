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В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине
ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:54:00+03:00
2025-02-12T20:54:00+03:00
2025-02-12T20:54:00+03:00
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Очевидно, как мы уже много раз говорили за последние три года, Организация Объединенных Наций готова играть роль "хорошего полицейского", если стороны попросят ее об этом", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
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В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине
ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если ее попросят