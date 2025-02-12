https://ria.ru/20250212/oon-1998963090.html

В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине

В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине

ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:54:00+03:00

2025-02-12T20:54:00+03:00

2025-02-12T20:54:00+03:00

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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Очевидно, как мы уже много раз говорили за последние три года, Организация Объединенных Наций готова играть роль "хорошего полицейского", если стороны попросят ее об этом", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20241022/briks-1979414240.html

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в мире, украина, россия, сша, фархан хак, владимир путин, дональд трамп, оон