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В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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20:54 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/oon-1998963090.html
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине
ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:54:00+03:00
2025-02-12T20:54:00+03:00
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Очевидно, как мы уже много раз говорили за последние три года, Организация Объединенных Наций готова играть роль "хорошего полицейского", если стороны попросят ее об этом", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, украина, россия, сша, фархан хак, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Украина, Россия, США, Фархан Хак, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине

ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если ее попросят

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН готова помочь в урегулировании кризиса на Украине, если Организацию об этом попросят, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«
"Очевидно, как мы уже много раз говорили за последние три года, Организация Объединенных Наций готова играть роль "хорошего полицейского", если стороны попросят ее об этом", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреУкраинаРоссияСШАФархан ХакВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
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