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В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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20:29 12.02.2025 (обновлено: 20:44 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/oon-1998960020.html
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа
ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:29:00+03:00
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа."Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Он отметил, что ООН приветствует разговор лидеров двух стран и назвал "позитивным" моментом их контакт.
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в мире, оон, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, ООН, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа

Офис генсека ООН выразил признательность за диалог Путина и Трампа по Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Он отметил, что ООН приветствует разговор лидеров двух стран и назвал "позитивным" моментом их контакт.
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