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В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа
ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:29:00+03:00
2025-02-12T20:29:00+03:00
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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа."Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Он отметил, что ООН приветствует разговор лидеров двух стран и назвал "позитивным" моментом их контакт.
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В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа
Офис генсека ООН выразил признательность за диалог Путина и Трампа по Украине