https://ria.ru/20250212/oon-1998960020.html

В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа

В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025

В офисе генсека ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа

ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:29:00+03:00

2025-02-12T20:29:00+03:00

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ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет признательна "любым усилиям" по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа."Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Он отметил, что ООН приветствует разговор лидеров двух стран и назвал "позитивным" моментом их контакт.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html

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в мире, оон, россия, сша, дональд трамп, владимир путин