https://ria.ru/20250212/obmen-1998919510.html

"Обмен будет такой". В Польше высмеяли предложение Зеленского

"Обмен будет такой". В Польше высмеяли предложение Зеленского - РИА Новости, 12.02.2025

"Обмен будет такой". В Польше высмеяли предложение Зеленского

Читатели польского издания Do Rzeczy высмеяли идею Владимира Зеленского об обмене территориями. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:48:00+03:00

2025-02-12T17:48:00+03:00

2025-02-12T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Do Rzeczy высмеяли идею Владимира Зеленского об обмене территориями.Накануне глава киевского режима в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел."Обмен будет такой: Россия забирает Украину, а Трамп — Гренландию. Или Россия берет Одессу, а Украина отдает ей Киев. Я пошел за попкорном", — написал читатель издания."Комик — он и есть комик. Его работа — смешить людей. Если бы не многочисленные жертвы, можно было бы посмеяться. Но этот шут — убийца", — добавил другой."Зеленскому все еще кажется, что он играет в сериале "Слуга народа", что сотни тысяч убитых воскреснут и в следующей серии будут рукоплескать этому прячущемуся в бункере герою", — сыронизировал комментатор."У этого наркоши фантазии становятся все более бредовыми. Думаю, Путин от души посмеялся", — высказался пользователь."Лучше всего на эти предложения Зеленского ответила представительница российского МИД Захарова: "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора", — напомнил другой.В среду, 12 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Он добавил, что "украинские соединения будут изгнаны с этой территории" или уничтожены.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250212/ukraine-1998889826.html

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998851365.html

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в мире, польша, россия, владимир зеленский, украина