"Обмен будет такой". В Польше высмеяли предложение Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Do Rzeczy высмеяли идею Владимира Зеленского об обмене территориями.
Накануне глава киевского режима в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел.
"Комик — он и есть комик. Его работа — смешить людей. Если бы не многочисленные жертвы, можно было бы посмеяться. Но этот шут — убийца", — добавил другой.
"Зеленскому все еще кажется, что он играет в сериале "Слуга народа", что сотни тысяч убитых воскреснут и в следующей серии будут рукоплескать этому прячущемуся в бункере герою", — сыронизировал комментатор.
"У этого наркоши фантазии становятся все более бредовыми. Думаю, Путин от души посмеялся", — высказался пользователь.
"Лучше всего на эти предложения Зеленского ответила представительница российского МИД Захарова: "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора", — напомнил другой.
В среду, 12 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Он добавил, что "украинские соединения будут изгнаны с этой территории" или уничтожены.
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