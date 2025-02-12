https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина

Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина - РИА Новости, 12.02.2025

Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина

Владимир Путин помиловал Марка Фогеля, осужденного в 2021-м за наркотики, — и американец уже вернулся в США, где его приветствовал Дональд Трамп. В ответ Штаты... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:05:00+03:00

2025-02-12T15:05:00+03:00

2025-02-12T16:22:00+03:00

аналитика

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

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Владимир Путин помиловал Марка Фогеля, осужденного в 2021-м за наркотики, — и американец уже вернулся в США, где его приветствовал Дональд Трамп. В ответ Штаты освободят гражданина России — он вернется домой завтра. Его фамилия пока что не называется, но, судя по всему, речь идет об Александре Виннике, ожидавшем приговора по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Однако сенсацией стал не сам обмен, а то, что для его осуществления в Москву прилетал Стив Уиткофф, занимающий пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Должность Уиткоффа в данном случае не имеет значения — куда важнее, что этот нью-йоркский миллиардер-девелопер относится к числу ближайших и давних друзей Трампа. То есть состоялся первый официальный контакт между руководством двух стран с начала СВО — и, хотя никто не будет подтверждать это, похоже, что Уиткофф провел в Москве встречи на очень высоком уровне. И это знаменует собой важный этап подготовки к встрече в верхах между Путиным и Трампом.Хотя формально речь идет об обмене заключенными, Москва, по сути, пошла на жест доброй воли — освобождение Фогеля имеет для Трампа большое имиджевое внутриполитическое значение. Во время встречи с ним в Белом доме президент США даже назвал это "актом щедрости со стороны президента России: "Мы ценим президента Путина за то, что он сделал, он смог это осуществить".Зачем это Трампу, понятно: он показывает американцам, что "своих не бросает". А зачем это Путину? Освобождение Винника (как и любого другого российского заключенного в США), конечно, важно, но дело тут все-таки в другом. Путин сознательно подыграл Трампу, но в этом не стоит искать уступок или хитрого плана. Точнее, план есть, и он очень простой. Путин хочет провести встречу с Трампом в благоприятных обстоятельствах — точно так же, как Трампу нужно сделать так, чтобы отношение к переговорам с Путиным в США было благожелательным. Оба лидера настроены на серьезный разговор — и готовятся к нему тоже серьезно.Именно поэтому Трамп и оценил освобождение Фогеля в контексте конфликта на Украине: "Я думаю, что в отношении войны есть добрая воля. <...> Я думаю, что это может сыграть большую, важную роль в прекращении войны".Командировав в Москву своего близкого друга Уиткоффа, Трамп вывел подготовку к встрече с Путиным на новый уровень — беседы с ним в Москве наверняка касались самых разных тем (от Украины до Ближнего Востока). Еще важнее их секретный, то есть более откровенный и доверительный характер: стороны могут предварительно обговорить моменты разногласий и точки соприкосновения. При всем огромном масштабе противоречий и вражды — ведь мы фактически находимся в состоянии войны с США на Украине — готовность к снижению уровня конфронтации есть с обеих сторон. Понятно, что и взаимное недоверие огромно, однако у Трампа есть одно принципиальное отличие от любого другого американского лидера. Он пришел к власти, чтобы изменить Америку и ее отношения с миром, причем замах у него действительно революционный. Нет смысла спорить о том, выгодны ли будут в конечном итоге эти изменения России и стоит ли нам желать успеха Трампу. У России собственные интересы и видение миропорядка — и оно никак не зависит от трамповского. Но было бы очень странно и глупо, если бы мы не учитывали происходящее в стане стратегического противника, тем более когда в его лагере начинаются столь масштабные и судьбоносные изменения.Россия не собирается отказываться от своих целей и интересов — не только по Украине, но по ней в первую очередь. Путин не будет даже притворяться, что готов отступиться от Украины, сдать ее Западу, — и не только потому, что это для него в принципе невозможно, но и потому, что Запад в это не поверит. Россия ждет от того признание поражения в попытке оторвать Украину от нашей страны, а вот в какой форме оно будет сделано — это уже вопрос для обсуждения. В отличие от правящих Западом глобалистов, Трамп не мыслит атлантическими категориями — и не считает своей целью победу единого Запада над Россией в борьбе за Украину. Он готов переложить "украинский вопрос" на европейские плечи, что, несомненно, выгодно для России, потому что они этого просто не выдержат.Естественно, что на пути к этому еще множество проблем и препятствий, но Путин просто не может не разыграть эту карту. В интересах России — единственном, что для него важно.

https://ria.ru/20250212/peskov-1998844098.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, владимир путин, дональд трамп, россия, сша