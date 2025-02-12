В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного".
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области объявлена с 22.30 (23.30 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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