https://ria.ru/20250212/nikolaev-1998740766.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 12.02.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области объявлена с 22.30 (23.30 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы украины