Нидерланды отправят Украине 25 бронированных машин
Нидерланды отправят Украине 25 гусеничных машин для транспортировки раненых
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых, сообщило министерство обороны королевства.
«
"Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых... Министр (обороны) Рубен Брекелманс объявил об этом сегодня во время встречи контактной группы по Украины (UDCG)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечается, Нидерланды уже поставили Украине последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16.
Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
В Нидерландах заявили об ускорении военной помощи Украине
9 января, 23:23
В октябре Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро
11 октября 2024, 16:53