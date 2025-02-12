https://ria.ru/20250212/niderlandy-1998972640.html

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных машин

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных машин - РИА Новости, 12.02.2025

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных машин

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:42:00+03:00

2025-02-12T22:42:00+03:00

2025-02-12T22:42:00+03:00

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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых, сообщило министерство обороны королевства. В среду в рамках заседания глав минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса прошло заседание контактной группы по Украине. "Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых... Министр (обороны) Рубен Брекелманс объявил об этом сегодня во время встречи контактной группы по Украины (UDCG)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как отмечается, Нидерланды уже поставили Украине последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16. В министерстве напомнили, что в Гааге выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было задействовано около 6 миллиардов евро. Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В октябре Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998722913.html

https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато, т-72 "урал", f-16