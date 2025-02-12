В Нидерландах призвали отменить санкции против России
Депутат ван Мейерен: голландцы страдают из-за санкций против России
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Голландцы страдают из-за европейских санкций против России, поэтому ограничения пора отменить, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен.
"Я общаюсь со многими голландскими фермерами, которые занимаются цветами и другими сельскохозяйственными продуктами, которые мы экспортировали в Россию. Они страдают, потому что они больше не могут продавать свои товары в Россию", - сказал ван Мейерен.
По его словам, цифры говорят о том, что голландская экономика и европейская экономика в целом пострадали из-за санкций гораздо больше, чем российская.
"Эффект, целью которого было нанесение вреда российской экономике, оказался совершенно нелепым. На самом деле санкциями мы наносим вред нашей собственной экономике, нашему собственному народу. Поэтому это также одна из причин, по которой мы считаем, что необходимо прекратить санкции против России", - подчеркнул нидерландский парламентарий.
Он отметил, что голландцы также страдают от цен на энергоносители, которые сильно повысились еще до начала спецоперации в 2022 году.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.