https://ria.ru/20250212/niderlandy-1998765025.html
В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией
В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией
Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) всегда предупреждала, что расширение НАТО приведет к конфликту с Россией, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:07:00+03:00
2025-02-12T08:07:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) всегда предупреждала, что расширение НАТО приведет к конфликту с Россией, рассказал в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "НАТО нарушила свои обещания и стала придвигаться к российской границе. Мы все время предупреждали, что это очень провокационный шаг по отношению к России, и что если НАТО не изменит свою позицию и продолжит провоцировать Россию, то со временем это приведет к войне", - сказал политик. Ван Мейерен напомнил, что в 2016 году, когда в Нидерландах инициировали референдум об ассоциации между ЕС и Украиной, "Форум за демократию" выступал против этого. "И даже тогда мы уже предупреждали, что этого делать не следует, это очень провокационно... Большинство голландцев на референдуме сказали: "Нет, мы этого не хотим". Но власти проигнорировали результаты референдума, и соглашение было принято", - напомнил депутат.
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в мире, россия, нидерланды, украина, нато, евросоюз
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, НАТО, Евросоюз
В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией
Депутат ван Мейерен: расширение НАТО приведет к конфликту с Россией