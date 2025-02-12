https://ria.ru/20250212/niderlandy-1998765025.html

В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией

В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.02.2025

В Нидерландах заявили, что предупреждали НАТО о конфликте с Россией

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) всегда предупреждала, что расширение НАТО приведет к конфликту с Россией, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:07:00+03:00

2025-02-12T08:07:00+03:00

2025-02-12T08:07:00+03:00

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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) всегда предупреждала, что расширение НАТО приведет к конфликту с Россией, рассказал в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "НАТО нарушила свои обещания и стала придвигаться к российской границе. Мы все время предупреждали, что это очень провокационный шаг по отношению к России, и что если НАТО не изменит свою позицию и продолжит провоцировать Россию, то со временем это приведет к войне", - сказал политик. Ван Мейерен напомнил, что в 2016 году, когда в Нидерландах инициировали референдум об ассоциации между ЕС и Украиной, "Форум за демократию" выступал против этого. "И даже тогда мы уже предупреждали, что этого делать не следует, это очень провокационно... Большинство голландцев на референдуме сказали: "Нет, мы этого не хотим". Но власти проигнорировали результаты референдума, и соглашение было принято", - напомнил депутат.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html

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