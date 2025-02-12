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Нидерландская правая партия выступила за диалог с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
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07:32 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/niderlandly-1998763071.html
Нидерландская правая партия выступила за диалог с Россией
Нидерландская правая партия выступила за диалог с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландская правая партия выступила за диалог с Россией
Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступает за диалог с Россией, сообщил в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:32:00+03:00
2025-02-12T07:32:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступает за диалог с Россией, сообщил в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Безусловно. Мы всегда выступаем за диалог. И наша позиция началась не в 2022 году, а раньше, потому что мы всегда говорим, что эта война началась не в 2022 году", - сказал депутат в ответ на вопрос о том, по-прежнему ли его партия выступает за диалог с Россией. По его словам, "Форум за демократию" много лет назад предупреждал, что продвижение НАТО к границам России - провокационный шаг, который может привести к конфликту. "Так что наша точка зрения не изменилась", - добавил ван Мейерен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250205/niderlandy-1997588486.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Владимир Путин, НАТО
Нидерландская правая партия выступила за диалог с Россией

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" выступила за диалог с Россией

© РИА Новости / Денис БолотскийНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Денис Болотский
Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступает за диалог с Россией, сообщил в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Безусловно. Мы всегда выступаем за диалог. И наша позиция началась не в 2022 году, а раньше, потому что мы всегда говорим, что эта война началась не в 2022 году", - сказал депутат в ответ на вопрос о том, по-прежнему ли его партия выступает за диалог с Россией.
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По его словам, "Форум за демократию" много лет назад предупреждал, что продвижение НАТО к границам России - провокационный шаг, который может привести к конфликту.
"Так что наша точка зрения не изменилась", - добавил ван Мейерен.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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