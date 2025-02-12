Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев"
Чернышенко: 90 тыс человек приняли участие в конкурсе "Наука. Территория героев"
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 90 тысяч школьников и студентов стали участниками конкурса "Наука. Территория героев", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Почти каждый второй ученый в России – моложе сорока лет. Конкурс "Наука. Территория героев" тоже набирает популярность. Уже более 90 тысяч школьников и студентов со всей страны стали его участниками", - сказал зампред правительства.
Он отметил, что при вовлечении юных исследователей в научную сферу решается одна из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Чернышенко, именно от талантливой молодежи и ее успеха будет зависеть будущее страны. Правительство продолжит поддерживать молодых людей и создавать условия для того, чтобы путь в науке был не таким сложным и привел к успеху.
В этом году в финале конкурса "Наука. Территория героев" сразились 10 талантливых ребят со всей страны – от Заволжья до Челябинской области. Они ответили на научные вопросы, пообщались с молодыми учеными и именитыми популяризаторами науки.
Третье место занял Андрей Хохлов из Мичуринска, второе - у Тимофея Ковалева из Пскова. Первое место присуждено Александру Валову из города Клин.
Они получили дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический институт им. Н. Э. Баумана, а также награды от компаний-партнеров конкурса.