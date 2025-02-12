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Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев" - РИА Новости, 12.02.2025
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Наука
 
15:56 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/nauka-1998890225.html
Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев"
Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев" - РИА Новости, 12.02.2025
Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев"
Свыше 90 тысяч школьников и студентов стали участниками конкурса "Наука. Территория героев", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:56:00+03:00
2025-02-12T15:56:00+03:00
наука
россия
челябинская область
мичуринск
дмитрий чернышенко
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 90 тысяч школьников и студентов стали участниками конкурса "Наука. Территория героев", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Почти каждый второй ученый в России – моложе сорока лет. Конкурс "Наука. Территория героев" тоже набирает популярность. Уже более 90 тысяч школьников и студентов со всей страны стали его участниками", - сказал зампред правительства. Он отметил, что при вовлечении юных исследователей в научную сферу решается одна из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Чернышенко, именно от талантливой молодежи и ее успеха будет зависеть будущее страны. Правительство продолжит поддерживать молодых людей и создавать условия для того, чтобы путь в науке был не таким сложным и привел к успеху. В этом году в финале конкурса "Наука. Территория героев" сразились 10 талантливых ребят со всей страны – от Заволжья до Челябинской области. Они ответили на научные вопросы, пообщались с молодыми учеными и именитыми популяризаторами науки. Третье место занял Андрей Хохлов из Мичуринска, второе - у Тимофея Ковалева из Пскова. Первое место присуждено Александру Валову из города Клин. Они получили дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический институт им. Н. Э. Баумана, а также награды от компаний-партнеров конкурса.
https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html
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россия, челябинская область, мичуринск, дмитрий чернышенко, владимир путин, образование - общество
Наука, Россия, Челябинская область, Мичуринск, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Образование - Общество
Чернышенко подвел итоги конкурса "Наука. Территория героев"

Чернышенко: 90 тыс человек приняли участие в конкурсе "Наука. Территория героев"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 90 тысяч школьников и студентов стали участниками конкурса "Наука. Территория героев", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Почти каждый второй ученый в России – моложе сорока лет. Конкурс "Наука. Территория героев" тоже набирает популярность. Уже более 90 тысяч школьников и студентов со всей страны стали его участниками", - сказал зампред правительства.
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Он отметил, что при вовлечении юных исследователей в научную сферу решается одна из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Чернышенко, именно от талантливой молодежи и ее успеха будет зависеть будущее страны. Правительство продолжит поддерживать молодых людей и создавать условия для того, чтобы путь в науке был не таким сложным и привел к успеху.
В этом году в финале конкурса "Наука. Территория героев" сразились 10 талантливых ребят со всей страны – от Заволжья до Челябинской области. Они ответили на научные вопросы, пообщались с молодыми учеными и именитыми популяризаторами науки.
Третье место занял Андрей Хохлов из Мичуринска, второе - у Тимофея Ковалева из Пскова. Первое место присуждено Александру Валову из города Клин.
Они получили дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический институт им. Н. Э. Баумана, а также награды от компаний-партнеров конкурса.
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