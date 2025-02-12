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СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу - РИА Новости, 12.02.2025
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21:22 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/nato-1998966245.html
СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу
СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу - РИА Новости, 12.02.2025
СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу
Обсуждения о том, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных странах, ведутся в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:22:00+03:00
2025-02-12T21:22:00+03:00
в мире
западная европа
великобритания
нато
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обсуждения о том, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных странах, ведутся в военных кругах европейских стран-участниц НАТО на фоне растущего стремления укреплять европейскую оборону, сообщает издание Forein Policy."Среди союзников НАТО начались разговоры о наилучших практиках, которые должны быть реализованы в случае введения призыва на военную службу, и о том, как сделать его привлекательным для отдельных стран", - пишет издание. Анонимный высокопоставленный источник в сфере европейской безопасности рассказал изданию, что не удивился бы, если в Западной Европе возникло стремление увеличить численность резервистов с профессиональными навыками, например, инженеров или технических экспертов, которых можно обучить выполнять конкретные задачи дома. Кроме того, может рассматриваться обучение волонтеров для реагирования на национальные кризисы, такие как наводнения, и снимать нагрузку с обученных солдат. Заместитель генерального директора королевского института объединенных оборонных исследований Малкольм Чалмерс заявил, что в Великобритании резервисты могли бы играть роль в защите национальной инфраструктуры, предотвращении кибератак и сопутствующей поддержке профессиональных солдат.
https://ria.ru/20250211/pentagon-1998710273.html
https://ria.ru/20241226/nato-1991499287.html
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в мире, западная европа, великобритания, нато
В мире, Западная Европа, Великобритания, НАТО
СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу

В странах ЕС обсуждают, как сделать потенциальный военный призыв привлекательным

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обсуждения о том, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных странах, ведутся в военных кругах европейских стран-участниц НАТО на фоне растущего стремления укреплять европейскую оборону, сообщает издание Forein Policy.
«
"Среди союзников НАТО начались разговоры о наилучших практиках, которые должны быть реализованы в случае введения призыва на военную службу, и о том, как сделать его привлекательным для отдельных стран", - пишет издание.
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11 февраля, 18:55
Анонимный высокопоставленный источник в сфере европейской безопасности рассказал изданию, что не удивился бы, если в Западной Европе возникло стремление увеличить численность резервистов с профессиональными навыками, например, инженеров или технических экспертов, которых можно обучить выполнять конкретные задачи дома. Кроме того, может рассматриваться обучение волонтеров для реагирования на национальные кризисы, такие как наводнения, и снимать нагрузку с обученных солдат.
Заместитель генерального директора королевского института объединенных оборонных исследований Малкольм Чалмерс заявил, что в Великобритании резервисты могли бы играть роль в защите национальной инфраструктуры, предотвращении кибератак и сопутствующей поддержке профессиональных солдат.
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