СМИ: в Европе обсуждают возвращение обязательного призыва на военную службу
В странах ЕС обсуждают, как сделать потенциальный военный призыв привлекательным
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обсуждения о том, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных странах, ведутся в военных кругах европейских стран-участниц НАТО на фоне растущего стремления укреплять европейскую оборону, сообщает издание Forein Policy.
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"Среди союзников НАТО начались разговоры о наилучших практиках, которые должны быть реализованы в случае введения призыва на военную службу, и о том, как сделать его привлекательным для отдельных стран", - пишет издание.
Анонимный высокопоставленный источник в сфере европейской безопасности рассказал изданию, что не удивился бы, если в Западной Европе возникло стремление увеличить численность резервистов с профессиональными навыками, например, инженеров или технических экспертов, которых можно обучить выполнять конкретные задачи дома. Кроме того, может рассматриваться обучение волонтеров для реагирования на национальные кризисы, такие как наводнения, и снимать нагрузку с обученных солдат.
Заместитель генерального директора королевского института объединенных оборонных исследований Малкольм Чалмерс заявил, что в Великобритании резервисты могли бы играть роль в защите национальной инфраструктуры, предотвращении кибератак и сопутствующей поддержке профессиональных солдат.
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