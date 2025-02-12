https://ria.ru/20250212/nato-1998899060.html

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте - РИА Новости, 12.02.2025

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте

Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:32:00+03:00

2025-02-12T16:32:00+03:00

2025-02-12T16:32:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил генсек альянса Марк Рютте. "На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также указал, что он "совершенно согласен" с мнением президента США Дональда Трампа о необходимости "сбалансировать" помощь Украине между членами альянса. Ранее, выступая на конференции в Давосе, Рютте заявил, что странам Евросоюза, возможно, придется оплачивать счета за оружие, которое США будут поставлять Украине при администрации Дональда Трампа. Кроме того, в своем выступлении перед депутатами Европарламента он призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат. Президент США Дональд Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. При этом он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

https://ria.ru/20250123/gensek-1995085235.html

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