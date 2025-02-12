https://ria.ru/20250212/nato-1998887658.html

Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России

Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России - РИА Новости, 12.02.2025

Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России, считает важным обеспечить "устойчивый мир". РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:44:00+03:00

2025-02-12T15:44:00+03:00

2025-02-12T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

брюссель

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России, считает важным обеспечить "устойчивый мир". "Что касается контактов США и России, то США – это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса", - сказал он перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг, отвечая на вопрос журналистов о том, что в альянсе думают о подобных контактах и не собираются ли возобновить прямой диалог с Москвой. Генсек не стал комментировать вопрос о том, должны ли представители НАТО возобновить контакты с РФ, но указал, что, по его мнению, "необходимо обеспечить устойчивое мирное решение" украинского конфликта.

https://ria.ru/20250203/peregovory-1997178201.html

сша

россия

брюссель

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, брюссель, марк рютте, нато