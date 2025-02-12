https://ria.ru/20250212/nato-1998887658.html
Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России
Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России - РИА Новости, 12.02.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России, считает важным обеспечить "устойчивый мир". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:44:00+03:00
2025-02-12T15:44:00+03:00
2025-02-12T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не переживает из-за контактов США и России, считает важным обеспечить "устойчивый мир". "Что касается контактов США и России, то США – это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса", - сказал он перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг, отвечая на вопрос журналистов о том, что в альянсе думают о подобных контактах и не собираются ли возобновить прямой диалог с Москвой. Генсек не стал комментировать вопрос о том, должны ли представители НАТО возобновить контакты с РФ, но указал, что, по его мнению, "необходимо обеспечить устойчивое мирное решение" украинского конфликта.
https://ria.ru/20250203/peregovory-1997178201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генсек НАТО ответил на вопрос о контактах США и России
Генсек НАТО Рютте не переживает из-за контактов США и России