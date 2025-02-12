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ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО - РИА Новости, 12.02.2025
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09:54 12.02.2025 (обновлено: 15:02 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/nato-1998783090.html
ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО
ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО - РИА Новости, 12.02.2025
ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО
Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:54:00+03:00
2025-02-12T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление офицера по охране окружающей среды оперативного штаба норвежской армии Марианны Бё. "Вооруженные силы Норвегии завершили отчет о количестве повреждений и жалоб, полученных после учений НАТО Nordic Response в прошлом году. Вооруженные силы получили в общей сложности 213 жалоб о повреждениях на сумму порядка 15 миллионов норвежских крон", — говорится в публикации. По словам Бё, большую часть ущерба составляют загрязнения и отходы, оставленные после учений. А почти треть — материальный ущерб, в том числе повреждение заборов, почтовых ящиков, трасс для снегоходов и невозделанной земли. "Учитывая, что это были крупные учения, в которых мы пригласили принять участие многие страны, это совершенно нормально", — заявила офицер.Учения Nordic Response — часть масштабных учений НАТО Steadfast Defender — проходили в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта прошлого года. В маневрах участвовало более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996735693.html
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в мире, норвегия, финляндия, швеция, нато
В мире, Норвегия, Финляндия, Швеция, НАТО
ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО

ВС Норвегии получили от жителей более 200 жалоб на ущерб после учений НАТО

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldУчения НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии
Учения НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Учения НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление офицера по охране окружающей среды оперативного штаба норвежской армии Марианны Бё.
"Вооруженные силы Норвегии завершили отчет о количестве повреждений и жалоб, полученных после учений НАТО Nordic Response в прошлом году. Вооруженные силы получили в общей сложности 213 жалоб о повреждениях на сумму порядка 15 миллионов норвежских крон", — говорится в публикации.
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По словам Бё, большую часть ущерба составляют загрязнения и отходы, оставленные после учений. А почти треть — материальный ущерб, в том числе повреждение заборов, почтовых ящиков, трасс для снегоходов и невозделанной земли.
"Учитывая, что это были крупные учения, в которых мы пригласили принять участие многие страны, это совершенно нормально", — заявила офицер.
Учения Nordic Response — часть масштабных учений НАТО Steadfast Defender — проходили в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта прошлого года. В маневрах участвовало более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.
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