https://ria.ru/20250212/nato-1998783090.html

ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО

ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО - РИА Новости, 12.02.2025

ВС Норвегии получили от жителей жалобы на ущерб после учений НАТО

Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:54:00+03:00

2025-02-12T09:54:00+03:00

2025-02-12T15:02:00+03:00

в мире

норвегия

финляндия

швеция

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998796276_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8fd5da1ca02e4b2d6d403a1d1cb76498.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители Норвегии подали жалобы на ущерб после маневров НАТО в марте 2024 года на более чем миллион долларов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление офицера по охране окружающей среды оперативного штаба норвежской армии Марианны Бё. "Вооруженные силы Норвегии завершили отчет о количестве повреждений и жалоб, полученных после учений НАТО Nordic Response в прошлом году. Вооруженные силы получили в общей сложности 213 жалоб о повреждениях на сумму порядка 15 миллионов норвежских крон", — говорится в публикации. По словам Бё, большую часть ущерба составляют загрязнения и отходы, оставленные после учений. А почти треть — материальный ущерб, в том числе повреждение заборов, почтовых ящиков, трасс для снегоходов и невозделанной земли. "Учитывая, что это были крупные учения, в которых мы пригласили принять участие многие страны, это совершенно нормально", — заявила офицер.Учения Nordic Response — часть масштабных учений НАТО Steadfast Defender — проходили в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта прошлого года. В маневрах участвовало более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996735693.html

https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html

норвегия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, финляндия, швеция, нато