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Нидерландский депутат назвал реакцию России на расширение НАТО понятной - РИА Новости, 12.02.2025
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09:07 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/nato-1998772494.html
Нидерландский депутат назвал реакцию России на расширение НАТО понятной
Нидерландский депутат назвал реакцию России на расширение НАТО понятной - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландский депутат назвал реакцию России на расширение НАТО понятной
НАТО расширялась и игнорировала Москву, реакция России на это понятна, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию"... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:07:00+03:00
2025-02-12T09:07:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. НАТО расширялась и игнорировала Москву, реакция России на это понятна, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Да, я так считаю, потому что, если знать историю, то станет понятно, почему Россия отреагировала. НАТО все время расширялась и расширялась. Альянс нарушил свои обещания не расширяться в сторону России", - сказал депутат в ответ на вопрос, считает ли он, что НАТО подтолкнула РФ к спецоперации на Украине. По его словам, было логично, что Россия увидела в этом угрозу своей безопасности. Депутат также напомнил о притеснениях русскоязычных людей в Донбассе и убийствах, совершенных ВСУ. "С моей точки зрения, любая страна отреагировала бы, когда ее собственный народ и национальная безопасность находятся в опасности. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, была ли реакция России оправданной, мы должны спросить: почему Запад проигнорировал все эти предупреждения и продолжал давить и провоцировать Россию? Это была очень плохая идея", - считает ван Мейерен.
https://ria.ru/20250212/nato-1998768626.html
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россия, москва, нидерланды, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Москва, Нидерланды, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Нидерландский депутат назвал реакцию России на расширение НАТО понятной

Ван Мейерен: НАТО расширялась и игнорировала Россию, реакция Москвы понятна

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. НАТО расширялась и игнорировала Москву, реакция России на это понятна, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Да, я так считаю, потому что, если знать историю, то станет понятно, почему Россия отреагировала. НАТО все время расширялась и расширялась. Альянс нарушил свои обещания не расширяться в сторону России", - сказал депутат в ответ на вопрос, считает ли он, что НАТО подтолкнула РФ к спецоперации на Украине.
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По его словам, было логично, что Россия увидела в этом угрозу своей безопасности. Депутат также напомнил о притеснениях русскоязычных людей в Донбассе и убийствах, совершенных ВСУ.
"С моей точки зрения, любая страна отреагировала бы, когда ее собственный народ и национальная безопасность находятся в опасности. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, была ли реакция России оправданной, мы должны спросить: почему Запад проигнорировал все эти предупреждения и продолжал давить и провоцировать Россию? Это была очень плохая идея", - считает ван Мейерен.
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