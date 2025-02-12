https://ria.ru/20250212/nato-1998768626.html

Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине

Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине

Урегулировать конфликт на Украине можно, только если НАТО не будет вмешиваться, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:37:00+03:00

2025-02-12T08:37:00+03:00

2025-02-12T09:38:00+03:00

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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине можно, только если НАТО не будет вмешиваться, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Я думаю, если мы сможем заключить соглашение, то оно продлится только в том случае, если НАТО прекратит вмешиваться, а Украина станет нейтральной", - сказал ван Мейерен, говоря о перспективах украинского урегулирования. По его мнению, Россия согласится на переговоры, потому что она много раз заявляла об этом, но вопрос еще заключается в том, позволит ли Запад Украине вести переговоры с Россией, отметил нидерландский политик. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998760718.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир путин, нато