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Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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08:37 12.02.2025 (обновлено: 09:38 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/nato-1998768626.html
Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине
Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине
Урегулировать конфликт на Украине можно, только если НАТО не будет вмешиваться, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:37:00+03:00
2025-02-12T09:38:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине можно, только если НАТО не будет вмешиваться, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Я думаю, если мы сможем заключить соглашение, то оно продлится только в том случае, если НАТО прекратит вмешиваться, а Украина станет нейтральной", - сказал ван Мейерен, говоря о перспективах украинского урегулирования. По его мнению, Россия согласится на переговоры, потому что она много раз заявляла об этом, но вопрос еще заключается в том, позволит ли Запад Украине вести переговоры с Россией, отметил нидерландский политик. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998760718.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Путин, НАТО
Нидерландский депутат назвал условие для урегулирования на Украине

Ван Мейерен: урегулирование на Украине возможно, если НАТО не будет вмешиваться

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине можно, только если НАТО не будет вмешиваться, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Я думаю, если мы сможем заключить соглашение, то оно продлится только в том случае, если НАТО прекратит вмешиваться, а Украина станет нейтральной", - сказал ван Мейерен, говоря о перспективах украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
Вчера, 06:49
По его мнению, Россия согласится на переговоры, потому что она много раз заявляла об этом, но вопрос еще заключается в том, позволит ли Запад Украине вести переговоры с Россией, отметил нидерландский политик.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ПутинНАТО
 
 
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