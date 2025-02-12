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Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля - РИА Новости, 12.02.2025
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03:15 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/nasledstvo-1998740858.html
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля - РИА Новости, 12.02.2025
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля
Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:15:00+03:00
2025-02-12T03:15:00+03:00
общество
татьяна овцынова
россия
наследство
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.“А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", — указала Овцынова.При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.
https://realty.ria.ru/20250211/nedvizhimost-1998392200.html
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общество, татьяна овцынова, россия, наследство
Общество, Татьяна Овцынова, Россия, Наследство
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля

Юрист Овцынова: запрос данных в процедуре наследования стал автоматическим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.
Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.
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Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.
«
“А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", — указала Овцынова.
При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.
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