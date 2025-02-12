https://ria.ru/20250212/nasledstvo-1998740858.html
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля - РИА Новости, 12.02.2025
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля
Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:15:00+03:00
2025-02-12T03:15:00+03:00
2025-02-12T03:15:00+03:00
общество
татьяна овцынова
россия
наследство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/04/1560130413_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_27890dd102547efc5045de6e46f5a52e.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.“А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", — указала Овцынова.При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.
https://realty.ria.ru/20250211/nedvizhimost-1998392200.html
https://ria.ru/20240104/opasnost-1919301407.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/04/1560130413_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_fec68abfd21ab3fa93249f99827c6231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна овцынова, россия, наследство
Общество, Татьяна Овцынова, Россия, Наследство
Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля
Юрист Овцынова: запрос данных в процедуре наследования стал автоматическим