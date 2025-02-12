https://ria.ru/20250212/nasledstvo-1998740858.html

Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля

Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля - РИА Новости, 12.02.2025

Раскрыты изменения порядка вступления в наследство с февраля

Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:15:00+03:00

2025-02-12T03:15:00+03:00

2025-02-12T03:15:00+03:00

общество

татьяна овцынова

россия

наследство

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступивший в феврале в силу обновленный порядок вхождения в наследство делает эту процедуру проще и прозрачнее, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически. Исключения есть лишь для иностранных документов.Прямой обмен данными между нотариусами и органами ЗАГС уменьшает риск мошенничества и использования поддельных документов.“А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды", — указала Овцынова.При этом она советует наследникам не медлить с обращением к нотариусу для открытия наследственного дела и все-таки иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.

https://realty.ria.ru/20250211/nedvizhimost-1998392200.html

https://ria.ru/20240104/opasnost-1919301407.html

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общество, татьяна овцынова, россия, наследство