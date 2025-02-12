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В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 12.02.2025 (обновлено: 16:35 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/naemnik-1998900311.html
В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ
В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ
Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:34:00+03:00
2025-02-12T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
грузия
киев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Геле Беджановичу Хозреванидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему назначено наказание (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2022 году Хозреванидзе добровольно вступил в украинское вооруженное формирование, он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что Хозреванидзе длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следователя Хозреванидзе заочно арестован.
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россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грузия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ

Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии Хозреванидзе заочно осудили на 13,5 года

© Следком/TelegramНаемник из Грузии Гела Хозреванидзе, принимавший участие в вооруженном конфликте на стороне Украины
Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, принимавший участие в вооруженном конфликте на стороне Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Следком/Telegram
Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, принимавший участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Геле Беджановичу Хозреванидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему назначено наказание (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2022 году Хозреванидзе добровольно вступил в украинское вооруженное формирование, он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что Хозреванидзе длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
По ходатайству следователя Хозреванидзе заочно арестован.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 11:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрузияКиевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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