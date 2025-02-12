https://ria.ru/20250212/naemnik-1998900311.html

В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ

В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

В России заочно вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ

Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:34:00+03:00

2025-02-12T16:34:00+03:00

2025-02-12T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

грузия

киев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Гела Хозреванидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Геле Беджановичу Хозреванидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему назначено наказание (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2022 году Хозреванидзе добровольно вступил в украинское вооруженное формирование, он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что Хозреванидзе длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следователя Хозреванидзе заочно арестован.

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф)