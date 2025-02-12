https://ria.ru/20250212/naemnik-1998829904.html

В Швейцарии впервые подтвердили гибель наемника на Украине

В Швейцарии впервые подтвердили гибель наемника на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

В Швейцарии впервые подтвердили гибель наемника на Украине

Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:42:00+03:00

2025-02-12T12:42:00+03:00

2025-02-12T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, сообщила телерадиокомпания SRF. "Украинская армия в начале года проинформировал посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий", - сообщили SRF в министерстве. МИД находится в контакте с родственниками погибшего. Обстоятельства его смерти, сведения о подразделении и районе расквартирования неизвестны. В швейцарской военной юстиции в ответ на запрос SRF сообщили, что ничего не знают о случившемся. В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, швейцария, вооруженные силы украины