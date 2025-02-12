https://ria.ru/20250212/msp-1998921736.html

Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья

Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 12.02.2025

Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья

Свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от подмосковного центра "Мой бизнес" в прошлом году, помощью также... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:58:00+03:00

2025-02-12T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от подмосковного центра "Мой бизнес" в прошлом году, помощью также воспользовались и физические лица, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Были оказаны различные услуги в рамках программ содействия развитию своего дела, которые работают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в прошлом году более 34 тысяч субъектов МСП и физлиц воспользовались услугами центра "Мой бизнес" Московской области. Они получили свыше 35 тысяч услуг. Она пояснила, что чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках, а также за инжиниринговыми услугами. Зиновьева подчеркнула, что наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)