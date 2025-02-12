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Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 12.02.2025
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Твой бизнес
 
17:58 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/msp-1998921736.html
Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья
Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 12.02.2025
Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья
Свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от подмосковного центра "Мой бизнес" в прошлом году, помощью также... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:58:00+03:00
2025-02-12T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от подмосковного центра "Мой бизнес" в прошлом году, помощью также воспользовались и физические лица, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Были оказаны различные услуги в рамках программ содействия развитию своего дела, которые работают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в прошлом году более 34 тысяч субъектов МСП и физлиц воспользовались услугами центра "Мой бизнес" Московской области. Они получили свыше 35 тысяч услуг. Она пояснила, что чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках, а также за инжиниринговыми услугами. Зиновьева подчеркнула, что наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.
https://ria.ru/20250212/msb-1998912851.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Более 34 тыс субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" Подмосковья

Свыше 34 тысяч субъектов МСП получили помощь центра "Мой бизнес" в Подмосковье

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗдание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку от подмосковного центра "Мой бизнес" в прошлом году, помощью также воспользовались и физические лица, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Были оказаны различные услуги в рамках программ содействия развитию своего дела, которые работают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Чита - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч
Вчера, 17:18
По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в прошлом году более 34 тысяч субъектов МСП и физлиц воспользовались услугами центра "Мой бизнес" Московской области. Они получили свыше 35 тысяч услуг.
Она пояснила, что чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках, а также за инжиниринговыми услугами.
Зиновьева подчеркнула, что наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка
Вчера, 16:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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