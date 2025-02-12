https://ria.ru/20250212/most-1998833576.html

Дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме

Дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме - РИА Новости, 12.02.2025

Дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме

Дело о теракте на Крымском мосту будет слушаться в Южном окружном военном суде в закрытом режиме, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:58:00+03:00

2025-02-12T12:58:00+03:00

2025-02-12T13:01:00+03:00

происшествия

керченский пролив

украина

служба безопасности украины

василий малюк

теракт на крымском мосту

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Дело о теракте на Крымском мосту будет слушаться в Южном окружном военном суде в закрытом режиме, сообщил журналистам представитель суда.В среду суд приступил к слушанию дела. Журналистам разрешили присутствовать на части первого заседания. Участникам процесса разъяснили регламент судебного заседания. Далее суд вынес сторонам на обсуждение вопрос о закрытии заседания, поскольку в деле есть документы с грифом "секретно"."Уголовное дело будет слушаться в закрытом режиме", - сказал представитель суда.Дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, украина, служба безопасности украины, василий малюк, теракт на крымском мосту