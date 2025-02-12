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В Ростове-на-Дону начали слушание дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.02.2025
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12:03 12.02.2025 (обновлено: 12:55 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/most-1998817050.html
В Ростове-на-Дону начали слушание дела о теракте на Крымском мосту
В Ростове-на-Дону начали слушание дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.02.2025
В Ростове-на-Дону начали слушание дела о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду приступил к слушанию дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:03:00+03:00
2025-02-12T12:55:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду приступил к слушанию дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В среду суд приступил к слушанию уголовного дела. "Продолжаем судебное заседание по уголовному делу", - сказал судья. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
https://ria.ru/20250208/solntse-1998107538.html
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происшествия, ростов-на-дону, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины
Происшествия, Ростов-на-Дону, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
В Ростове-на-Дону начали слушание дела о теракте на Крымском мосту

Суд начал слушание дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 12 февраля 2025
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 12 февраля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду приступил к слушанию дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
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В среду суд приступил к слушанию уголовного дела.
"Продолжаем судебное заседание по уголовному делу", - сказал судья.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуКерченский проливУкраинаВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
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