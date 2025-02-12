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Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
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13:45 12.02.2025 (обновлено: 16:44 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html
Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве
Деятельность ресторана "The Бык" по адресу улица 2-я Брестская, дом 48, приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:45:00+03:00
2025-02-12T16:44:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Деятельность ресторана "The Бык" по адресу улица 2-я Брестская, дом 48, приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Решением Тверского районного суда от 05.02.2025 деятельность ООО "Брест-Стрит" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48 приостановлена на 60 суток, дело № 5-85/2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведения внепланового выборочного контроля в ресторане выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. "По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 килограмма пищевой продукции. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан в отношении ООО "Брест-Стрит" применены обеспечительные меры. Временно запрещена деятельность предприятия общественного питания "The Бык" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48", - добавляется в сообщении.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве на 60 суток

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗакрытый ресторан "The Бык" в Москве
Закрытый ресторан The Бык в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Закрытый ресторан "The Бык" в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Деятельность ресторана "The Бык" по адресу улица 2-я Брестская, дом 48, приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Решением Тверского районного суда от 05.02.2025 деятельность ООО "Брест-Стрит" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48 приостановлена на 60 суток, дело № 5-85/2025", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проведения внепланового выборочного контроля в ресторане выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов.
"По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 килограмма пищевой продукции. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан в отношении ООО "Брест-Стрит" применены обеспечительные меры. Временно запрещена деятельность предприятия общественного питания "The Бык" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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