https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве - РИА Новости, 12.02.2025

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в Москве

Деятельность ресторана "The Бык" по адресу улица 2-я Брестская, дом 48, приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:45:00+03:00

2025-02-12T13:45:00+03:00

2025-02-12T16:44:00+03:00

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Деятельность ресторана "The Бык" по адресу улица 2-я Брестская, дом 48, приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Решением Тверского районного суда от 05.02.2025 деятельность ООО "Брест-Стрит" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48 приостановлена на 60 суток, дело № 5-85/2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведения внепланового выборочного контроля в ресторане выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. "По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 килограмма пищевой продукции. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан в отношении ООО "Брест-Стрит" применены обеспечительные меры. Временно запрещена деятельность предприятия общественного питания "The Бык" по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)