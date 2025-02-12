https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html

В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой

В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой - РИА Новости, 12.02.2025

В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой

Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:11:00+03:00

2025-02-12T09:11:00+03:00

2025-02-12T14:59:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в отношении организации общественного питания. В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", — говорится в публикации. В ведомстве пояснили, что накануне получили сообщение об отравлении тяжелыми металлами людей, которые ели выпечку, купленную в кафе "Мельница" на Симферопольском бульваре. По информации столичного департамента здравоохранения, двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью. По словам пострадавших, в начинке слоек, которые они купили, были серебристые шарики, похожие на ртуть. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное.Столичный Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль.

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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)