https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой
Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:11:00+03:00
2025-02-12T09:11:00+03:00
2025-02-12T14:59:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998781565_0:182:711:582_1920x0_80_0_0_4d1db2939bfe7a7655a2664aa4112735.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в отношении организации общественного питания. В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", — говорится в публикации. В ведомстве пояснили, что накануне получили сообщение об отравлении тяжелыми металлами людей, которые ели выпечку, купленную в кафе "Мельница" на Симферопольском бульваре. По информации столичного департамента здравоохранения, двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью. По словам пострадавших, в начинке слоек, которые они купили, были серебристые шарики, похожие на ртуть. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное.Столичный Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль.
https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998781565_0:121:628:592_1920x0_80_0_0_711b7d3e9e807cc57c2372ac44e3f442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой
Роспотребнадзор начал расследование после отравления людей в кафе "Мельница"