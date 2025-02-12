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В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой - РИА Новости, 12.02.2025
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09:11 12.02.2025 (обновлено: 14:59 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой
Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:11:00+03:00
2025-02-12T14:59:00+03:00
происшествия
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москва
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в отношении организации общественного питания. В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", — говорится в публикации. В ведомстве пояснили, что накануне получили сообщение об отравлении тяжелыми металлами людей, которые ели выпечку, купленную в кафе "Мельница" на Симферопольском бульваре. По информации столичного департамента здравоохранения, двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью. По словам пострадавших, в начинке слоек, которые они купили, были серебристые шарики, похожие на ртуть. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное.Столичный Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль.
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве закрыли кафе, где люди отравились выпечкой

Роспотребнадзор начал расследование после отравления людей в кафе "Мельница"

© Московская медицина/TelegramПакет со слойкой, в которой были найдены шарики ртути
Пакет со слойкой, в которой были найдены шарики ртути - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Московская медицина/Telegram
Пакет со слойкой, в которой были найдены шарики ртути
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после того, как два покупателя отравились выпечкой в кафе "Мельница", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в отношении организации общественного питания. В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности", — говорится в публикации.
В ведомстве пояснили, что накануне получили сообщение об отравлении тяжелыми металлами людей, которые ели выпечку, купленную в кафе "Мельница" на Симферопольском бульваре.
По информации столичного департамента здравоохранения, двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью. По словам пострадавших, в начинке слоек, которые они купили, были серебристые шарики, похожие на ртуть. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное.
Столичный Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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