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Рейд после теракта в "Крокусе" помог выявить сбытчика наркотиков - РИА Новости, 12.02.2025
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04:40 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moskva-1998753984.html
Рейд после теракта в "Крокусе" помог выявить сбытчика наркотиков
Рейд после теракта в "Крокусе" помог выявить сбытчика наркотиков - РИА Новости, 12.02.2025
Рейд после теракта в "Крокусе" помог выявить сбытчика наркотиков
Проведенный после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в марте 2024 года рейд помог выявить ранее судимого мужчину, планировавшего сбыть 49 граммов... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:40:00+03:00
2025-02-12T04:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проведенный после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в марте 2024 года рейд помог выявить ранее судимого мужчину, планировавшего сбыть 49 граммов метадона, его приговорили к 10,5 годам колонии, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что вскоре после теракта находящиеся в усилении сотрудники правоохранительных органов проверяли автомобили, въезжающие в Москву. Среди них была машина такси, на заднем пассажирском сиденье которой был выявлен сильно нервничающий гражданин. При проверке у мужчины в носке под подштанниками левой ноги нашли большой сверток, обмотанный синим скотчем. Он сразу подтвердил, что там находится героин. В то же время, позднее экспертизой было установлено, что в свертке находилось 49 граммов метадона. Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере. В суде он пояснил, что должен был расфасовать запрещенные вещества, после чего разложить "закладки". Он признал вину в полном объеме и раскаялся. Один из столичных судов приговорил гражданина к 10,5 годам колонии строгого режима. Судом была учтена его судимость в 2017 году за причинение легкого и тяжелого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В приговоре речь шла о "предмете, схожем с ножом". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рейд после теракта в "Крокусе" помог выявить сбытчика наркотиков

В Москве вынесли приговор мужчине, планировавшему сбыть 49 граммов метадона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проведенный после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в марте 2024 года рейд помог выявить ранее судимого мужчину, планировавшего сбыть 49 граммов метадона, его приговорили к 10,5 годам колонии, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что вскоре после теракта находящиеся в усилении сотрудники правоохранительных органов проверяли автомобили, въезжающие в Москву. Среди них была машина такси, на заднем пассажирском сиденье которой был выявлен сильно нервничающий гражданин. При проверке у мужчины в носке под подштанниками левой ноги нашли большой сверток, обмотанный синим скотчем. Он сразу подтвердил, что там находится героин. В то же время, позднее экспертизой было установлено, что в свертке находилось 49 граммов метадона.
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Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере. В суде он пояснил, что должен был расфасовать запрещенные вещества, после чего разложить "закладки". Он признал вину в полном объеме и раскаялся.
Один из столичных судов приговорил гражданина к 10,5 годам колонии строгого режима. Судом была учтена его судимость в 2017 году за причинение легкого и тяжелого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В приговоре речь шла о "предмете, схожем с ножом".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
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