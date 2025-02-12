https://ria.ru/20250212/moskva-1998742197.html

Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации

Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации - РИА Новости, 12.02.2025

Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации

На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:15:00+03:00

2025-02-12T09:15:00+03:00

2025-02-12T09:15:00+03:00

общество

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новые дома появились в 10 округах Южного административного округа (ЮАО)."Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно – 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как добавил министр, пять домов более чем на 1 тысячу квартир построили в Нагатинском Затоне, четыре ЖК суммарно более чем на 1,6 тысячи квартир - в Даниловском и Нагорном районах.Возле новостроек устанавливают детские площадки, подготавливают зоны для отдыха и для занятий спортом, высаживают деревья.В ЮАО в рамках программы реновации планируется расселить всего 378 домов и около 82 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселившегося по реновации. В целом по программе будут расселены около миллиона жителей Москвы.

https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы