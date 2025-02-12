Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации
Овчинский: на юге Москвы возвели 33 жилых комплекса в рамках реновации
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новые дома появились в 10 округах Южного административного округа (ЮАО).
"Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно – 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как добавил министр, пять домов более чем на 1 тысячу квартир построили в Нагатинском Затоне, четыре ЖК суммарно более чем на 1,6 тысячи квартир - в Даниловском и Нагорном районах.
Возле новостроек устанавливают детские площадки, подготавливают зоны для отдыха и для занятий спортом, высаживают деревья.
В ЮАО в рамках программы реновации планируется расселить всего 378 домов и около 82 тысяч человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселившегося по реновации. В целом по программе будут расселены около миллиона жителей Москвы.