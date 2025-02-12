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Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации - РИА Новости, 12.02.2025
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09:15 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moskva-1998742197.html
Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации
Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации - РИА Новости, 12.02.2025
Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации
На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:15:00+03:00
2025-02-12T09:15:00+03:00
общество
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новые дома появились в 10 округах Южного административного округа (ЮАО)."Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно – 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как добавил министр, пять домов более чем на 1 тысячу квартир построили в Нагатинском Затоне, четыре ЖК суммарно более чем на 1,6 тысячи квартир - в Даниловском и Нагорном районах.Возле новостроек устанавливают детские площадки, подготавливают зоны для отдыха и для занятий спортом, высаживают деревья.В ЮАО в рамках программы реновации планируется расселить всего 378 домов и около 82 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселившегося по реновации. В целом по программе будут расселены около миллиона жителей Москвы.
https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html
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общество, москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в ЮАО возвели 33 жилых комплекса по реновации

Овчинский: на юге Москвы возвели 33 жилых комплекса в рамках реновации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На юге Москвы по программе реновации построили 33 жилых комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новые дома появились в 10 округах Южного административного округа (ЮАО).
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации
9 февраля, 13:17
"Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно – 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как добавил министр, пять домов более чем на 1 тысячу квартир построили в Нагатинском Затоне, четыре ЖК суммарно более чем на 1,6 тысячи квартир - в Даниловском и Нагорном районах.
Возле новостроек устанавливают детские площадки, подготавливают зоны для отдыха и для занятий спортом, высаживают деревья.
В ЮАО в рамках программы реновации планируется расселить всего 378 домов и около 82 тысяч человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселившегося по реновации. В целом по программе будут расселены около миллиона жителей Москвы.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Московский фонд реновации нашел исполнителя еще одного проекта КРТ
7 февраля, 17:28
 
ОбществоМоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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