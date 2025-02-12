https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998761270.html

В Иркутске задержали студентов, занимавшихся телефонным мошенничеством

В Иркутске задержали студентов, занимавшихся телефонным мошенничеством - РИА Новости, 12.02.2025

В Иркутске задержали студентов, занимавшихся телефонным мошенничеством

Четверо молодых людей из Иркутска задержаны по подозрению в работе с оборудованием, которое можно использовать для активации и подмены телефонных номеров,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:59:00+03:00

2025-02-12T06:59:00+03:00

2025-02-12T07:25:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей из Иркутска задержаны по подозрению в работе с оборудованием, которое можно использовать для активации и подмены телефонных номеров, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Криминальную подработку нашли для себя студенты из Иркутска. Их деятельность пресекли мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Четверо молодых жителей региона задержаны по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации", - написала она в своем Telegram-канале. Предварительно было установлено, что в 2024 году 19-летний студент получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке, она связала его с анонимными кураторами. По их указаниям молодой человек вместе с другом арендовали квартиру, а также получили оборудование, которое используется для активации и подмены телефонных номеров. "В жилище злоумышленники разместили три сим-бокса, предназначенные для одновременной работы 40 каналов связи. Юноши получали от куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты. Для конспирации периодически переезжали на другие съемные квартиры", - добавила Волк. Уточняется, что у подозреваемых изъяли сим-боксы, а также около четырёх тысяч сим-карт различных операторов связи и другие предметы. Позже в аэропорту областного центра была задержана 19-летняя девушка, через которую передавалось оборудование. Четвертым задержанным стал 18-летний курьер, доставлявший сим-карты и ремонтировавший электронику. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.Позже МВД Медиа в Telegram-канале добавило, что задержанные являются пособниками зарубежных телефонных мошенников.

https://ria.ru/20250121/peterburg-1994749883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутск, иркутская область, ирина волк