Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moldaviya-1998954549.html
В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии
В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии - РИА Новости, 12.02.2025
В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии
Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит главу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александра Мустяцэ... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:47:00+03:00
2025-02-12T19:47:00+03:00
в мире
сша
гагаузия
ирина влах
марко рубио
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит главу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александра Мустяцэ провести расследование возможного финансирования правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Агентством США по международному развитию (USAID). "Есть данные о миллионах долларов, которые получали молдавские СМИ и НПО, известные своим продвижением ПДС, и есть молдавское законодательство, где иностранное финансирование - это повод для запрета партии. Господин Мустяцэ, вам карты в руки, мы ждем расследования", - заявила Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Экс-глава Гагаузии также поинтересовалась, ведет ли СИБ расследование связи между НПО и СМИ с правящей партией "Действие и солидарность" с точки зрения возможного косвенного финансирования политической партии представителями USAID. "Если такие расследования проводятся, хотелось бы узнать, будете ли вы требовать исключения ПДС из легальной политической жизни, если будет доказано, что она получила косвенное финансирование от "криминальной организации", - подчеркнула политик. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250207/usaid-1997901846.html
https://ria.ru/20250206/oppozitsija-1997734063.html
сша
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гагаузия, ирина влах, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Гагаузия, Ирина Влах, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии

Влах просит спецслужбы проверить финансирование правящей партии от USAID

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит главу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александра Мустяцэ провести расследование возможного финансирования правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Агентством США по международному развитию (USAID).
«
"Есть данные о миллионах долларов, которые получали молдавские СМИ и НПО, известные своим продвижением ПДС, и есть молдавское законодательство, где иностранное финансирование - это повод для запрета партии. Господин Мустяцэ, вам карты в руки, мы ждем расследования", - заявила Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году
7 февраля, 11:02
Экс-глава Гагаузии также поинтересовалась, ведет ли СИБ расследование связи между НПО и СМИ с правящей партией "Действие и солидарность" с точки зрения возможного косвенного финансирования политической партии представителями USAID. "Если такие расследования проводятся, хотелось бы узнать, будете ли вы требовать исключения ПДС из легальной политической жизни, если будет доказано, что она получила косвенное финансирование от "криминальной организации", - подчеркнула политик.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Оппозиция в Молдавии потребовала премьера отчитаться о деятельности USAID
6 февраля, 14:19
 
В миреСШАГагаузияИрина ВлахМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала