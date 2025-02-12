https://ria.ru/20250212/moldaviya-1998954549.html

В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии

В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии - РИА Новости, 12.02.2025

В Молдавии попросили расследовать финансирование правящей партии

Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит главу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александра Мустяцэ... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:47:00+03:00

2025-02-12T19:47:00+03:00

2025-02-12T19:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит главу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александра Мустяцэ провести расследование возможного финансирования правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Агентством США по международному развитию (USAID). "Есть данные о миллионах долларов, которые получали молдавские СМИ и НПО, известные своим продвижением ПДС, и есть молдавское законодательство, где иностранное финансирование - это повод для запрета партии. Господин Мустяцэ, вам карты в руки, мы ждем расследования", - заявила Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Экс-глава Гагаузии также поинтересовалась, ведет ли СИБ расследование связи между НПО и СМИ с правящей партией "Действие и солидарность" с точки зрения возможного косвенного финансирования политической партии представителями USAID. "Если такие расследования проводятся, хотелось бы узнать, будете ли вы требовать исключения ПДС из легальной политической жизни, если будет доказано, что она получила косвенное финансирование от "криминальной организации", - подчеркнула политик. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250207/usaid-1997901846.html

https://ria.ru/20250206/oppozitsija-1997734063.html

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в мире, сша, гагаузия, ирина влах, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша