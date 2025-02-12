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В Молдавии предупредили о падении режима Санду - РИА Новости, 12.02.2025
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12:02 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html
В Молдавии предупредили о падении режима Санду
В Молдавии предупредили о падении режима Санду - РИА Новости, 12.02.2025
В Молдавии предупредили о падении режима Санду
Прекращение финансовой помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к падению режима президента Молдавии Майи Санду в течение пяти... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:02:00+03:00
2025-02-12T12:02:00+03:00
молдавия
сша
майя санду
илан шор
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агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прекращение финансовой помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к падению режима президента Молдавии Майи Санду в течение пяти месяцев, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор. С 11 июля по 11 октября 2025 года в Молдавии, которая является парламентской республикой, должны состояться выборы в высший законодательный орган республики. "USAID - это организация, которая финансировала фашистские организации, в том числе. USAID это организация, которая была частью экосистемы по разрушению наших целостных идей, нашего поколения, наших мыслей, нашего твердого взгляда на какие-то вещи. Поэтому, конечно же, сегодня те пособники фашизма, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти", - заявил Шор журналистам. В свою очередь, добавил он, здравые силы должны поддерживать светлую сторону и бороться с несправедливостью, с фашизмом. "Ну а тех, кто финансировался благодаря этой бандитской криминальной организации, в том числе и такие криминалы, как Санду, падут. Однозначно такие режимы падут, и мы сегодня будем делать все, чтобы ускорить эти процессы. Надо всем понимать, что Санду и сегодня правящий режим, понимают, что он буквально в течение пяти месяцев уйдет от власти. В такой или в такой форме, все, они уходят уже… Поэтому осталось потерпеть чуть-чуть. И дальше уже будем жить нормальной жизнью, как раньше", - заверил Шор. Ранее американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало доклад с критикой в адрес президентской администрации, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на текст уведомления об увольнении. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998755992.html
https://ria.ru/20250211/moldaviya-1998727985.html
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молдавия, сша, майя санду, илан шор, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, в мире
Молдавия, США, Майя Санду, Илан Шор, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, В мире
В Молдавии предупредили о падении режима Санду

Шор: прекращение помощи от USAID приведет к падению режима Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прекращение финансовой помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к падению режима президента Молдавии Майи Санду в течение пяти месяцев, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.
С 11 июля по 11 октября 2025 года в Молдавии, которая является парламентской республикой, должны состояться выборы в высший законодательный орган республики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Вчера, 05:16
"USAID - это организация, которая финансировала фашистские организации, в том числе. USAID это организация, которая была частью экосистемы по разрушению наших целостных идей, нашего поколения, наших мыслей, нашего твердого взгляда на какие-то вещи. Поэтому, конечно же, сегодня те пособники фашизма, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти", - заявил Шор журналистам.
В свою очередь, добавил он, здравые силы должны поддерживать светлую сторону и бороться с несправедливостью, с фашизмом. "Ну а тех, кто финансировался благодаря этой бандитской криминальной организации, в том числе и такие криминалы, как Санду, падут. Однозначно такие режимы падут, и мы сегодня будем делать все, чтобы ускорить эти процессы. Надо всем понимать, что Санду и сегодня правящий режим, понимают, что он буквально в течение пяти месяцев уйдет от власти. В такой или в такой форме, все, они уходят уже… Поэтому осталось потерпеть чуть-чуть. И дальше уже будем жить нормальной жизнью, как раньше", - заверил Шор.
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Ранее американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало доклад с критикой в адрес президентской администрации, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на текст уведомления об увольнении.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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