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Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025
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22:19 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/minsk-1998971071.html
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии
Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:19:00+03:00
2025-02-12T22:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не раскрыв их личности. "Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Левитт отказалась разглашать их личности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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в мире, белоруссия, минск, сша
В мире, Белоруссия, Минск, США
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии

Белый дом: Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии

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Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не раскрыв их личности.
«
"Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Левитт отказалась разглашать их личности.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Юрий Зенкович - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ
18 января, 01:43
 
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