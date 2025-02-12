https://ria.ru/20250212/minsk-1998971071.html
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии
Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:19:00+03:00
2025-02-12T22:19:00+03:00
2025-02-12T22:19:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не раскрыв их личности. "Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Левитт отказалась разглашать их личности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html
белоруссия
минск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, сша
В мире, Белоруссия, Минск, США
Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии
Белый дом: Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии