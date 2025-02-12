https://ria.ru/20250212/minsk-1998971071.html

Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии

Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025

Минск освободил гражданина США и двух человек из Белоруссии

Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:19:00+03:00

2025-02-12T22:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода"*, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, не раскрыв их личности. "Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио Свобода", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Левитт отказалась разглашать их личности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html

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в мире, белоруссия, минск, сша