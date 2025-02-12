https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html

Минск — город, в котором умерла Европа

Минск — город, в котором умерла Европа - РИА Новости, 12.02.2025

Минск — город, в котором умерла Европа

Десять лет назад в Минске умерла Европа. Умерла, имеется в виду, — для России. Имеется в виду — континентальная Западная Европа. Франко-германское ядро... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

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минские соглашения

спецоперация

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Десять лет назад в Минске умерла Европа. Умерла, имеется в виду, — для России. Имеется в виду — континентальная Западная Европа. Франко-германское ядро Евросоюза. А также "Большая Европа от Лиссабона до Владивостока", которая, по мысли российских теоретиков международных отношений 2000-х годов, могла бы возникнуть на основе симбиоза России и Германии с Францией, если те отвергнут англосаксонские США и Великобританию и обратятся к мечте Шарля де Голля о единой Европе от Атлантики до Урала.Подписанные ровно десять лет назад вторые Минские соглашения стали апогеем и последней вспышкой популярности той доктрины. Крупнейшие страны Европы собрались вместе и общим волевым усилием заморозили военный конфликт в центре континента, более того — подписали дорожную карту его последующего окончательного политического урегулирования. Презрев при этом европейские институты во главе с ЕС, трансатлантические институты (прежде всего НАТО) и, самое главное, — США. Нет всего этого наносного, есть триумф чистой realpolitik — великие европейские державы Германия, Франция и Россия, которые восстанавливают мирную жизнь на историческом разломе в центре Европы. Да, и Украина. Она со своим потенциалом тоже виделась в перспективе великой державой, если бы преодолела катастрофу госпереворота и гражданской войны 2014 года и прошла "курс лечения", каким Москве представлялся минский процесс.В Минске был последний раз, когда политико-экспертное сообщество России в большинстве своем искренне верило, что источник геополитических бед Европы — это США и их агентура в Лондоне и Восточной Европе, и чем меньше Америки будет в Европе, тем лучше будут становиться отношения Москвы с западными, "настоящими" европейцами. Они будут выстраиваться на рациональной основе, за счет общей выгоды, равноправия и совпадения интересов. Из которых главный — мир в Европе.Сегодня задним умом легко рассуждать, насколько все это было наивно. И равноправия быть не могло: если французы и немцы для русских — настоящие европейцы, то для французов и немцев русские — вовсе нет. И рациональной основы на самом деле не имеется: европейские элиты по градусу идейного фанатизма дадут фору большевикам. Да и мир в Европе как ценность и выгода... Все сейчас видят по украинскому вопросу, как европейские политики трясутся, как бы не дай бог не наступил мир в Европе.Однако величественная идея Большой Европы умирала в Минске долго и медленно. Столько лет, сколько тянулся резиной без результата минский процесс. Она таяла в глазах россиян, истончалась прямо по Толкину: "как кусок масла, размазанный по слишком большому ломтю". Прежде всего это относилось к непосредственным участникам переговоров — автор знаком с несколькими из них, они рассказывали, как по мере их общения с украинскими и западными коллегами росло их потрясение поведением последних. Там были и публичные декларации намерений "заболтать вопрос" и довести разговор до абсурда накануне встречи в "нормандском формате", и пьянки в минском аэропорту с коллективными походами в duty free за зубровкой.Хоть переговоры и были закрытыми, уровень европейских "гарантов" Минских соглашений мог уяснить себе любой интересующийся. Чего стоят откровения бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который из всех минских событий выделил "отвратительные бутерброды с салом", которыми его угощали белорусские хозяева встречи. А главное — ничего не работало. Мирного урегулирования от посиделок с участием европейцев не происходило. Донбасс продолжали обстреливать все то время, что французский лидер отходил от белорусского сала.Эпитафией не только минскому процессу, но и самой идее Европы как геополитического субъекта, самостоятельного международного игрока и конструктивного участника переговоров, стало знаменитое откровение Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны, чтобы перевооружить Украину и выиграть для нее время на подготовку к войне. Эта была автоэпитафия: люди, признавшие, что не годятся в преемники бисмарков и де голлей, решили самоутвердиться хотя бы в качестве шулеров — лохотронщиков.Россия ко времени "каминг-аута" Меркель уже все поняла, чему доказательством стали признание ДНР с ЛНР и специальная военная операция. И сейчас надежды на мир в Европе если и мелькают, то из расчета на прямые переговоры России как раз с США. Но только не с теми, кого не так давно было принято называть "настоящей Европой".

https://ria.ru/20241107/rossija-1982531601.html

https://ria.ru/20250210/evropa-1998426532.html

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аналитика, россия, европа, белоруссия, минские соглашения, спецоперация