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Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025
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16:48 12.02.2025 (обновлено: 17:03 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/migrant-1998904105.html
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:48:00+03:00
2025-02-12T17:03:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский."Мы находимся в активной стадии разработки, но мы все понимаем, что времени на это очень ограниченное количество, закон вступает в силу с 1 апреля, соответственно, к 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут", - сказал заместитель руководителя ведомства. Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.Обязательное тестирование вводится уже с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Россия
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор: тесты по русскому для детей мигрантов будут готовы к апрелю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкзамен
Экзамен - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Мы находимся в активной стадии разработки, но мы все понимаем, что времени на это очень ограниченное количество, закон вступает в силу с 1 апреля, соответственно, к 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут", - сказал заместитель руководителя ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Обязательное тестирование вводится уже с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
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