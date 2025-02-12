https://ria.ru/20250212/migrant-1998904105.html
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:48:00+03:00
2025-02-12T16:48:00+03:00
2025-02-12T17:03:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841013_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_0399c4fef8183c67e319bce396ad07e7.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский."Мы находимся в активной стадии разработки, но мы все понимаем, что времени на это очень ограниченное количество, закон вступает в силу с 1 апреля, соответственно, к 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут", - сказал заместитель руководителя ведомства. Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.Обязательное тестирование вводится уже с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841013_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaceaf42b40535d325b91e5028685059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Россия
Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор: тесты по русскому для детей мигрантов будут готовы к апрелю