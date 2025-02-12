https://ria.ru/20250212/migrant-1998904105.html

Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025

Рособрнадзор рассказал о разработке тестов по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:48:00+03:00

2025-02-12T16:48:00+03:00

2025-02-12T17:03:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля 2025 варианты экзаменов будут готовы, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский."Мы находимся в активной стадии разработки, но мы все понимаем, что времени на это очень ограниченное количество, закон вступает в силу с 1 апреля, соответственно, к 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут", - сказал заместитель руководителя ведомства. Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.Обязательное тестирование вводится уже с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, россия