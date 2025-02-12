https://ria.ru/20250212/mid-1998905745.html

МИД Израиля прокомментировал отказ ХАМАС от обмена заложников

МИД Израиля прокомментировал отказ ХАМАС от обмена заложников - РИА Новости, 12.02.2025

МИД Израиля прокомментировал отказ ХАМАС от обмена заложников

Решение палестинского движения ХАМАС отказаться от обмена заложников, который должен состояться 15 февраля, означает решение вернуться в войне, заявил министр... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:52:00+03:00

2025-02-12T16:52:00+03:00

2025-02-12T16:52:00+03:00

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение палестинского движения ХАМАС отказаться от обмена заложников, который должен состояться 15 февраля, означает решение вернуться в войне, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на встрече с послами Европейского союза в Израиле. "Решение ХАМАС не освобождать заложников означает решение вернуться к войне. До сих пор мы ничего не делали в одностороннем порядке. Мы также готовы к тому, что ХАМАС попытается атаковать Израиль", - транслирует речь министра пресс-служба израильского МИД. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит войну в Газе, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998523570.html

https://ria.ru/20250119/izrail-1994505173.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году