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Медведев прокомментировал удары по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 12.02.2025 (обновлено: 15:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/medvedev-1998796102.html
Медведев прокомментировал удары по Киеву
Медведев прокомментировал удары по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025
Медведев прокомментировал удары по Киеву
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции мира через силу, которая демонстрирует РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:59:00+03:00
2025-02-12T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции мира через силу, которая демонстрирует реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. &quot;Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА&quot;, — написал Медведев.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в столице Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, киев, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Медведев прокомментировал удары по Киеву

Медведев назвал удары России по Киеву соответствующими концепции мира через силу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции мира через силу, которая демонстрирует реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил.
«

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА", — написал Медведев.

Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в столице Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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