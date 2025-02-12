https://ria.ru/20250212/medvedev-1998796102.html

Медведев прокомментировал удары по Киеву

Медведев прокомментировал удары по Киеву - РИА Новости, 12.02.2025

Медведев прокомментировал удары по Киеву

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции мира через силу, которая демонстрирует РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:59:00+03:00

2025-02-12T10:59:00+03:00

2025-02-12T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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дмитрий медведев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции мира через силу, которая демонстрирует реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. "Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА", — написал Медведев.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в столице Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Ольга Фомченкова

россия, киев, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, безопасность