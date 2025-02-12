https://ria.ru/20250212/medvedev-1998791845.html

Медведев назвал единственный способ исцелиться для киевского режима

Медведев назвал единственный способ исцелиться для киевского режима - РИА Новости, 12.02.2025

Медведев назвал единственный способ исцелиться для киевского режима

Единственный шанс исцелиться для нелегитимных представителей киевского режима - это снова почувствовать себя русскими, написал зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 12.02.2025

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Единственный шанс исцелиться для нелегитимных представителей киевского режима - это снова почувствовать себя русскими, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По мнению Медведева, иногда концепция "мир через силу" и вправду работает, но такие действия не способны "полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями". "Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - написал Медведев. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Зеленского о возможном обмене территориями "гласом вопиющего в пустыне" и добавил, что земли России не подлежат ни обмену, ни раздаче.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

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россия, севастополь, дмитрий медведев, дмитрий белик, госдума рф, в мире