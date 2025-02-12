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Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 12.02.2025 (обновлено: 10:26 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/medvedev-1998787544.html
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал чушью заявления о возможном обмене территориями между Россией и Украиной. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:15:00+03:00
2025-02-12T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал чушью заявления о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250212/zaharova-1998781984.html
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украина, россия, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Киев
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной

Медведев назвал слова Зеленского об обмене территориями с Украиной чушью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал чушью заявления о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел.
"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями", - написал Медведев.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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