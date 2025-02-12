https://ria.ru/20250212/medvedev-1998787544.html
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал чушью заявления о возможном обмене территориями между Россией и Украиной. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:15:00+03:00
2025-02-12T10:15:00+03:00
2025-02-12T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал чушью заявления о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями", - написал Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Киев
Медведев резко отреагировал на заявления об обмене территориями с Украиной
Медведев назвал слова Зеленского об обмене территориями с Украиной чушью