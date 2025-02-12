https://ria.ru/20250212/mchs-1998813971.html
В МЧС назвали число погибших при пожарах в 2024 году в России
В МЧС назвали число погибших при пожарах в 2024 году в России - РИА Новости, 12.02.2025
В МЧС назвали число погибших при пожарах в 2024 году в России
В России в 2024 году произошло более 347 тысяч техногенных пожаров, что привело к гибели свыше 7 тысяч человек, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:54:00+03:00
2025-02-12T11:54:00+03:00
2025-02-12T11:55:00+03:00
происшествия
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России в 2024 году произошло более 347 тысяч техногенных пожаров, что привело к гибели свыше 7 тысяч человек, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. "В минувшем году зафиксировано свыше 347 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более 7 тысяч (7551 - ред.) человек. За последние три года оба этих показателя снизились на 11%", - сказал Куренков. Вместе с тем, по его словам, отмечается рост количества погибших детей. Подавляющая часть таких происшествий приходится на пожары в жилом секторе. "Совместно с субъектами и общественными организациями мы будем усиливать нашу работу по снижению этой печальной статистики", - добавил Куренков.
https://ria.ru/20250112/mazut-1993352506.html
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происшествия, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали число погибших при пожарах в 2024 году в России
Куренков: в России в 2024 году при пожарах погибли более 7,5 тысяч человек