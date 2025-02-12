https://ria.ru/20250212/mchs-1998813754.html

В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ

В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ

МЧС России выработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область, сообщил на расширенной коллегии глава... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:54:00+03:00

2025-02-12T11:54:00+03:00

2025-02-12T11:55:00+03:00

здоровье - общество

россия

курская область

украина

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МЧС России выработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область, сообщил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков По его словам, с первых дней вооруженной агрессии со стороны Украины на территорию Курской области была направлена оперативная группа МЧС России, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов. В сжатые сроки проведены эвакуационные мероприятия, развернуты пункты временного размещения, организовано всестороннее обеспечение не только эвакуированного населения, но и тех граждан, которые отказывались покидать опасные районы. "С учетом специфики ситуации некоторые мероприятия проводились впервые, что стало основой для выработки новых подходов к организации эвакуации населения и деятельности экстренных служб", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973834110.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, курская область, украина, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)