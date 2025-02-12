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В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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11:54 12.02.2025 (обновлено: 11:55 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/mchs-1998813754.html
В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ
В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ
МЧС России выработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область, сообщил на расширенной коллегии глава... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:54:00+03:00
2025-02-12T11:55:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
украина
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МЧС России выработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область, сообщил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков По его словам, с первых дней вооруженной агрессии со стороны Украины на территорию Курской области была направлена оперативная группа МЧС России, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов. В сжатые сроки проведены эвакуационные мероприятия, развернуты пункты временного размещения, организовано всестороннее обеспечение не только эвакуированного населения, но и тех граждан, которые отказывались покидать опасные районы. "С учетом специфики ситуации некоторые мероприятия проводились впервые, что стало основой для выработки новых подходов к организации эвакуации населения и деятельности экстренных служб", - сказал Куренков.
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россия
курская область
украина
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здоровье - общество, россия, курская область, украина, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Украина, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о новых подходах к эвакуации после вторжения ВСУ

Куренков: МЧС выработало новые подходы при эвакуации после вторжения ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МЧС России выработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область, сообщил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков
По его словам, с первых дней вооруженной агрессии со стороны Украины на территорию Курской области была направлена оперативная группа МЧС России, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов. В сжатые сроки проведены эвакуационные мероприятия, развернуты пункты временного размещения, организовано всестороннее обеспечение не только эвакуированного населения, но и тех граждан, которые отказывались покидать опасные районы.
"С учетом специфики ситуации некоторые мероприятия проводились впервые, что стало основой для выработки новых подходов к организации эвакуации населения и деятельности экстренных служб", - сказал Куренков.
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