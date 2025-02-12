https://ria.ru/20250212/mchs-1998748658.html

В МЧС рассказали о приметах и суевериях спасателей

В МЧС рассказали о приметах и суевериях спасателей - РИА Новости, 12.02.2025

В МЧС рассказали о приметах и суевериях спасателей

Работа пожарных сопряжена с большим риском для жизни, поэтому они стараются с особой тщательностью следовать основным приметам и суевериям свой профессии,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:53:00+03:00

2025-02-12T02:53:00+03:00

2025-02-12T02:53:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа пожарных сопряжена с большим риском для жизни, поэтому они стараются с особой тщательностью следовать основным приметам и суевериям свой профессии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Каждый новичок перед первым выездом на пожар должен обязательно пройти церемонию "посвящения" в профессию. Для этого новоиспеченного пожарного обливают водой с головы до пят. Только после этого он может считать себя полноценным членом коллектива", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что при заступлении на боевое дежурство нельзя надевать новую или выстиранную накануне форму, иначе "на смене не будет ни сна, ни покоя". Впрочем, самые хитроумные огнеборцы придумали, как избежать таких проблем: свою новенькую форму они держат какое-то время в пожарной части, чтобы она "пропиталась" духом. Еще одну достаточно распространенную примету, как говорят опытные пожарные, придумали ленивые. "Если перед дежурством пожарный почистит обувь, то она не даст ему покоя целые сутки - выездов на пожары будет много. По этой же причине нельзя мыть пожарную машину во время дежурства, как и протирать сигнальные маячки", - добавил собеседник агентства. По его словам, предвестник скорого вызова на пожар - мяуканье кошки в диспетчерской. "Кошек в пожарных частях не обижают, в некоторых они живут на постоянной основе: огнеборцы их кормят и любят, но диспетчерскую от кошачьих визитов берегут", - подчеркнул представитель ведомства. У пожарных, как и во многих других профессиях, есть приметы, связанные с волосами. "Перед дежурством ни в коем случае нельзя посещать парикмахерскую - это сулит неудачу, а после возвращения с боевого выезда нельзя сразу мыть голову, иначе новый выезд ждет тебя совсем скоро", - отметил собеседник агентства. В случае, если спешащему на вызов пожарному автомобилю дорогу перебежит черная кошка, водитель не станет разворачивать машину и искать новый маршрут, ведь счет идет на секунды. Он просто повернет свою кепку козырьком назад, и так проедет до ближайшего перекрестка. "Приходя на службу в пожарную часть, многие новички сначала скептически относятся к приметам и суевериям, но уже очень скоро не только меняют свое мнение, но и следуют им сами. Приметы и суеверия в среде огнеборцев создают что-то общее, что объединяет пожарное братство. Где бы им ни пришлось работать, есть чувство, что ты принадлежишь к людям такой профессии, которой можно гордиться", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230218/motoputeshestviya-1851987452.html

https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html

https://ria.ru/20250122/stress-1994904387.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)