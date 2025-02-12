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Новый мэр Березовского подала в суд на избравших ее депутатов
Новый мэр Березовского подала в суд на избравших ее депутатов - РИА Новости, 12.02.2025
Новый мэр Березовского подала в суд на избравших ее депутатов
Новоизбранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на местных депутатов, избравших ее главой города, следует из... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:07:00+03:00
2025-02-12T15:07:00+03:00
2025-02-12T15:07:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Новоизбранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на местных депутатов, избравших ее главой города, следует из картотеки суда. В конце января депутаты гордумы Березовского избрали главой городского округа "технического кандидата" Юлию Маслакову, которая, по данным СМИ, была работником администрации Березовского и является женой водителя Евгения Писцова, в итоге не сумевшего переизбраться на пост мэра: за Писцова проголосовали шесть человек, а за снявшую свою кандидатуру до начала голосования Маслакову – 17 человек. Согласно данным Березовского городского суда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком указана дума Березовского муниципального округа. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она являлась завотделом инвестиционного развития администрации Березовского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, свердловская область, екатеринбург, березовский
Политика, Свердловская область, Екатеринбург, Березовский
Новый мэр Березовского подала в суд на избравших ее депутатов
Новый мэр Березовского Маслакова подала в суд на избравших ее депутатов гордумы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Новоизбранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на местных депутатов, избравших ее главой города, следует из картотеки суда.
В конце января депутаты гордумы Березовского избрали главой городского округа "технического кандидата" Юлию Маслакову, которая, по данным СМИ, была работником администрации Березовского и является женой водителя Евгения Писцова, в итоге не сумевшего переизбраться на пост мэра: за Писцова проголосовали шесть человек, а за снявшую свою кандидатуру до начала голосования Маслакову – 17 человек.
Согласно данным Березовского городского суда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком указана дума Березовского муниципального округа. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга
, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она являлась завотделом инвестиционного развития администрации Березовского.