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Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре - РИА Новости, 12.02.2025
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11:27 12.02.2025 (обновлено: 11:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/mask-1998804359.html
Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре
Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре - РИА Новости, 12.02.2025
Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:27:00+03:00
2025-02-12T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, написавшего, что холодная война завершилась и назвал НАТО "анахронизмом". Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
https://ria.ru/20250206/nato-1997636129.html
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в мире, сша, давос, илон маск, дональд трамп, нато
В мире, США, Давос, Илон Маск, Дональд Трамп, НАТО
Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре

Маск заявил, что НАТО нуждается в тщательном пересмотре

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
"НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, написавшего, что холодная война завершилась и назвал НАТО "анахронизмом".
Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
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