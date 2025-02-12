Маск поинтересовался, кому помогает национальный фонд демократии в США
Маск поинтересовался, кому помогает NED в США, созданный в холодную войну
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома. 11 февраля 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. 11 февраля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск задался вопросом о том, как и кого именно поддерживает Национальный фонд демократии (NED), созданный в США во времена холодной войны якобы для "развития и укрепления демократических институтов по всему миру".
"Я бы хотел знать, каким именно демократиям помогает NED и каким образом!" - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал пост американского миллиардера Дэвида Сакса, поделившегося информацией о том, что DOGE заморозил финансирование фонда, являвшегося важным инструментом для США во времена холодной войны. Сакс при этом указал на то, что холодная война "завершилась более 30 лет назад".
Национальный фонд демократии - это частная некоммерческая организация, созданная в США в 1983 году для "развития и укрепления демократических институтов по всему миру". Изначально фонд занимался инвестициями в демократические движения в Центральной Европе, СССР, странах Латинской Америки, Азии и Африки. В настоящий момент деятельность фонда направлена, в частности, на такие страны, как КНР, КНДР, Куба, Сербия, Судан и Бирма.
Ежегодно NED выплачивает более 2 тысяч грантов на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом, "работающих над достижением демократических целей" в более чем 100 странах. Фонд преимущественно финансируется конгрессом США через Агентство США по международному развитию (USAID).
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
9 февраля, 10:04