https://ria.ru/20250212/mask-1998804011.html

Маск поинтересовался, кому помогает национальный фонд демократии в США

Маск поинтересовался, кому помогает национальный фонд демократии в США - РИА Новости, 12.02.2025

Маск поинтересовался, кому помогает национальный фонд демократии в США

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск задался вопросом о том, как и кого именно РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:26:00+03:00

2025-02-12T11:26:00+03:00

2025-02-12T11:33:00+03:00

в мире

технологии

сша

ссср

латинская америка

илон маск

вивек рамасвами

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805863_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_159998d8cb005cb33ebf5190d8d1e1e9.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск задался вопросом о том, как и кого именно поддерживает Национальный фонд демократии (NED), созданный в США во времена холодной войны якобы для "развития и укрепления демократических институтов по всему миру". "Я бы хотел знать, каким именно демократиям помогает NED и каким образом!" - написал Маск на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост американского миллиардера Дэвида Сакса, поделившегося информацией о том, что DOGE заморозил финансирование фонда, являвшегося важным инструментом для США во времена холодной войны. Сакс при этом указал на то, что холодная война "завершилась более 30 лет назад". Национальный фонд демократии - это частная некоммерческая организация, созданная в США в 1983 году для "развития и укрепления демократических институтов по всему миру". Изначально фонд занимался инвестициями в демократические движения в Центральной Европе, СССР, странах Латинской Америки, Азии и Африки. В настоящий момент деятельность фонда направлена, в частности, на такие страны, как КНР, КНДР, Куба, Сербия, Судан и Бирма. Ежегодно NED выплачивает более 2 тысяч грантов на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом, "работающих над достижением демократических целей" в более чем 100 странах. Фонд преимущественно финансируется конгрессом США через Агентство США по международному развитию (USAID). Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250209/mask-1998210873.html

https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html

сша

ссср

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, ссср, латинская америка, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, национальный фонд демократии, агентство по международному развитию сша