https://ria.ru/20250212/markirovka-1998742541.html
Минпромторг запустит эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг запустит эксперимент по маркировке автозапчастей - РИА Новости, 12.02.2025
Минпромторг запустит эксперимент по маркировке автозапчастей
Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T00:46:00+03:00
2025-02-12T00:46:00+03:00
2025-02-12T00:46:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минпромторг РФ в ноябре 2024 года сообщил о планах запуска эксперимента по маркировке некоторых автозапчастей, который должен был продлиться с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день эксперимент пока не стартовал. "Эксперимент планируется запустить в феврале этого года в отношении фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол. Проект соответствующего постановления внесен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в министерство поступали обращения представителей бизнес-сообщества с предложениями по запуску эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных частей. "При этом после принятия указанного постановления Минпромторгом России будет проработан вопрос последующего расширения эксперимента на дополнительные виды продукции", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250211/markirovka-1998518322.html
https://realty.ria.ru/20250114/minpromtorg-1993693138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг запустит эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг: эксперимент по маркировке автозапчастей запустят в феврале
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минпромторг РФ
в ноябре 2024 года сообщил о планах запуска эксперимента по маркировке некоторых автозапчастей, который должен был продлиться с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день эксперимент пока не стартовал.
"Эксперимент планируется запустить в феврале этого года в отношении фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол. Проект соответствующего постановления внесен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в министерство поступали обращения представителей бизнес-сообщества с предложениями по запуску эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных частей.
"При этом после принятия указанного постановления Минпромторгом России будет проработан вопрос последующего расширения эксперимента на дополнительные виды продукции", - добавили в министерстве.