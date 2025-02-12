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Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев - РИА Новости, 12.02.2025
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14:50 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/makron-1998870738.html
Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев
Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев - РИА Новости, 12.02.2025
Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев из сектора... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:50:00+03:00
2025-02-12T14:50:00+03:00
в мире
сша
иордания
египет
эммануэль макрон
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев из сектора Газа. "Правильным решением была бы не девелоперская операция, а политическая операция... нельзя сказать двум миллионам человек… что они должны уйти", - сказал Макрон в интервью телеканалу CNN. Макрон добавил, что странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа и неготовность Иордании и Египта принимать большое число беженцев из региона. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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иордания
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в мире, сша, иордания, египет, эммануэль макрон, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Иордания, Египет, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев

Макрон: нельзя сказать двум млн человек уйти из Газы, как того хочет Трамп

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев из сектора Газа.
«
"Правильным решением была бы не девелоперская операция, а политическая операция... нельзя сказать двум миллионам человек… что они должны уйти", - сказал Макрон в интервью телеканалу CNN.
Макрон добавил, что странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа и неготовность Иордании и Египта принимать большое число беженцев из региона.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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В миреСШАИорданияЕгипетЭммануэль МакронДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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