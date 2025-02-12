https://ria.ru/20250212/makron-1998870738.html

Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев

Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев - РИА Новости, 12.02.2025

Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев из сектора... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:50:00+03:00

2025-02-12T14:50:00+03:00

2025-02-12T14:50:00+03:00

в мире

сша

иордания

египет

эммануэль макрон

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150726/24/1507262437_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ae09bcce9a3307fce9b1b18b67cb88ed.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана по переселению палестинцев из сектора Газа. "Правильным решением была бы не девелоперская операция, а политическая операция... нельзя сказать двум миллионам человек… что они должны уйти", - сказал Макрон в интервью телеканалу CNN. Макрон добавил, что странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа и неготовность Иордании и Египта принимать большое число беженцев из региона. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

https://ria.ru/20250206/liga-1997718644.html

сша

иордания

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иордания, египет, эммануэль макрон, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году