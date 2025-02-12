https://ria.ru/20250212/makron-1998678178.html

"Мама помогла сменить пол". Макрон скрывает, что произошло с ним в детстве

"Мама помогла сменить пол". Макрон скрывает, что произошло с ним в детстве - РИА Новости, 12.02.2025

"Мама помогла сменить пол". Макрон скрывает, что произошло с ним в детстве

Трансгендеры, бесследно пропавшие родственники, загадочные фотографии и подозрения в инцесте — скелетов в шкафу Эммануэля и Брижит Макрон оказалось гораздо... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T11:24:00+03:00

в мире

париж

франция

брижит макрон

центральное разведывательное управление (цру)

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_0:81:2182:1309_1920x0_80_0_0_7400f5a8bb9aed39879752226ec2486b.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Трансгендеры, бесследно пропавшие родственники, загадочные фотографии и подозрения в инцесте — скелетов в шкафу Эммануэля и Брижит Макрон оказалось гораздо больше, чем ожидали. Журналистка и блогер Кэндис Оуэнс не исключает, что за семейными тайнами президента Франции могут стоять западные спецслужбы. Новые подробности из жизни Елисейского дворца — в материале РИА Новости.Поражающий уровень"Спустя год у меня сложилась более полная картина", — сообщила Оуэнс в новом эпизоде своего сериала о чете Макрон. Пятидесятиминутное видео она начала с очередного удара по мифу о Брижит.В 2018-м вышла книга Маэль Брюн "Брижит Макрон. Освобожденная". По сути — первая официальная биография. Автор отмечает яркую внешность первой леди в ранней молодости. Но верить приходится на слово: на глянцевых страницах не найти никаких фото раньше 1993 года, когда главной героине было уже за сорок."Почему она всегда закрывала шею?" — комментирует Оуэнс немногие фото Брижит до брака с Макроном.Через полгода после выхода "Освобожденной" по государственному Третьему каналу показали документальный фильм Виржини Линхарт "Французский роман", снятый на основе книги Брюн."Получить дополнительную информацию было непросто", — признавалась режиссер. Ей пришлось пройти "допрос" у главы администрации первой леди Пьера-Оливье Коста.Список тех, с кем Линхарт хотела пообщаться, а также сценарий требовали согласования. Со школьными подругами встретиться не разрешили."Уровень контроля и проверок был удивительный", — отмечала режиссер. Опытный документалист, она надеялась познакомить зрителей с Брижит Макрон поближе, проиллюстрировав ее жизненный путь множеством фотографий из детства и юности. Однако агентство Мими Маршан ничего не предоставило. Лишь два сомнительных снимка — с первого причастия и в кругу семьи.Оуэнс предполагает, что на фото в церкви не Брижит, а другая девочка. Подлог могла устроить Мими, которая, как известно, ничем не брезгует."Брижит больше похожа на мальчика слева. <…> Целые сайты были посвящены ее семье, но он нигде не упоминался", — отметила Оуэнс по поводу второго снимка. О том, кто это, она спрашивала юристов Макрона, но ответа не удостоилась.Вероятнее всего, это Жан-Мишель Тронье — шурин президента. Где он сейчас и чем занимается, неизвестно. На публике никогда не появлялся.Секрет республикиПо словам Линхарт, Андре-Луи Озьер, с которым будущая супруга Макрона провела 32 года жизни, — самый охраняемый секрет Франции. Журнал Capital назвал его "настоящим призраком". О карьере банкира ничего не известно. В 2019-м опубликовали якобы свадебное фото юной Брижит с мужем, сделанное в 1974 году."Я не специалист по распознаванию лиц, но эта женщина не похожа на нынешнюю первую леди", — говорит Оуэнс.Журналистка Наташа Рей также предположила, что на снимке вовсе не Андре-Луи Озьер, а Луис Андре — его двоюродный брат. Брижит уговорила Луиса подать иск о клевете. Однако сама письменно подтверждать, что на этом кадре именно она, отказалась. В итоге Рей осудили за клевету, но не на первую леди, а на кузена ее бывшего мужа.Судьба самого Озьера оставалась загадкой. В 2019 году дочь Брижит от первого брака Тифан неожиданно объявила о смерти отца.Его кремировали. На похоронном буклете напечатали очень странное изображение: черно-белое фото Андре в плавках на песчаном пляже. Такое впечатление, что ничего другого не нашли. Журналистка Эммануэль Анизон уверена: все другие фотографии уничтожили. Подробности узнать не удалось. Его семья также хранит гробовое молчание.Брижит на похороны первого супруга не явилась. Все организовывал Елисейский дворец. По личному распоряжению Макрона церемонию провели быстро и без журналистов. Луис позднее рассказывал, что последняя возлюбленная Андре-Луи говорила ему о желании банкира забрать все деньги и улететь в Африку. Билеты были уже куплены."Что на самом деле случилось с Андре-Луи? Что заставило его внезапно стать затворником и перестать общаться с друзьями из банка? Как получилось, что все его фото исчезли?" — вопрошает Оуэнс.Президент-загадка"Эммануэль Макрон — загадка для тех, кто учился с ним в школе", — выяснил журналист Ксавье Пуссар. Одноклассники описывали будущего президента как единственного в своем окружении, о ком они ничего не знали: ни где бывает на каникулах, ни чем занимаются родители.Необщительный одиночка — так обычно о нем отзываются. "Замкнутый как хамелеон", — сказал один соученик. Никто из 48 человек в классе с ним близко не дружил.Президент, как и супруга, не любит публиковать фото из детства и юности, особенно вместе с семьей. Еще одна странность: Лоран, родной брат Эммануэля, еще до того, как тот возглавил государство, на работе указывал его как двоюродного.Тайн детства президента хватило на целую книгу журналиста Харви Альгаларрондо. С Макронами дружил Жиль де Робьен — мэр Амьена, родного города Эммануэля и Брижит. И в интервью он сообщил, что Эммануэль родился вовсе не там, где указывают официальные биографы. Якобы он из Ле-Туке на берегу Ла-Манша.Может быть, именно поэтому Макрон пропустил церемонию, посвященную столетию битвы при Амьене, на которою приехали даже британский премьер Тереза Мэй и принц Уильям.В 2018-м он посетил Андорру в восточных Пиренеях, откуда родом его предки. "Мои прадедушка и прабабушка говорили только по-пиренейски", — заявил он там.В автобиографии же написал, что его бабушка перешла на французский уже в школе."Одна несостыковка: пиренейского языка не существует. Он это просто выдумал", — подчеркивает Оуэнс.Бабушка Маннетт — единственная, о ком Макрон рассказывает подробно. Именно она научила его читать. В ее доме — в нескольких кварталах от родительского — он научился ходить, там же жил в летние каникулы.Отец президента был психиатром, мать — педиатром. Но не ограничивалась работой с детьми.Глава Института интерсексуальности и гермафродитизма Европейской ассоциации Сильван Телесфорт родилась биологическим мужчиной, каковым юридически являлась до 2007 года. По ее словам, с транспереходом ей помог старший врач медицинского страхования. Это была Франсуаза Макрон — мать Эммануэля. Она не раз помогала кандидатам в трансгендеры получать страховые субсидии на операции.Жертва спецслужб?Альгаларрондо отчаянно пытался побеседовать о детстве президента с его семьей — безуспешно. Один чиновник посоветовал ему обратиться к Брижит, так как ранее он стал свидетелем труднообъяснимой сцены.Во время очередного выезда президентской четы в провинцию этот чиновник спросил главу государства о его сестре, так как она жила неподалеку. Тот повернулся к Брижит за подсказкой."Почему она больше знает про семью Макрона?" — удивляется Оуэнс.На подозрения наводят и фото Жан-Жака Тронье — племянника Брижит. Сын того самого загадочного мальчика на семейном снимке поразительно похож на президента. Неужели Макрон и Тронье родственники? Пока не доказано. Но в целом странно, что о сыне Жан-Мишеля известно больше, чем о нем самом.Оуэнс предположила, что Макрон в детстве мог стать жертвой программы "МК-Ультра". Он рос одиночкой, изолированным от сверстников, — идеальные условия для промывки мозгов. Возможно, этим и объясняется его странный брак с учительницей, а также связь с сутенерами и педофилами."Узнавать о программах наших спецслужб в школе — пугающий процесс", — признается журналистка. Разработанная в ЦРУ "МК-Ультра" — это контроль над сознанием человека с помощью воздействия на психику звука, наркотиков и иных средств. В 1970-е США объявили о ее закрытии. Оуэнс считает, что программа действует до сих пор.Так или иначе, вместо ответов ролики блогера пока вызывают новые вопросы. Париж продолжает молчать, но вряд ли там оставят эту информационную кампанию без последствий. А Оуэнс готовит очередной эпизод. Продолжение следует.

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, брижит макрон, центральное разведывательное управление (цру), эммануэль макрон