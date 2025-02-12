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ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 12.02.2025 (обновлено: 16:41 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/magate-1998888952.html
ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области
ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области
Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:49:00+03:00
2025-02-12T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
магатэ
вооруженные силы украины
украина
мария захарова
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой."Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", — заявила она.По словам дипломата, российская сторона полностью обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений, а также направила группу для встречи экспертов. Ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали ВСУ. "Российские военные несколько часов ожидали экспертов секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты агентства так и не появились", — добавила Захарова.Она пояснила, что все это создавало серьезную угрозу как для российских военных, так и для экспертов, поэтому группу обеспечения ротации решили отозвать.&quot;При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров&quot;, — подчеркнула Захарова.Этими действиями Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность, отметила представитель МИД.Россия продолжит работать с руководством МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность представителей агентства на ЗАЭС, и приложит все усилия, чтобы нейтрализовать угрозы для станции со стороны Украины, заключила Захарова.Утром украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html
https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, магатэ, вооруженные силы украины, украина, мария захарова, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Украина, Мария Захарова, Запорожская АЭС

ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий и член делегации Международного агентства по атомной энергии
Российский военнослужащий и член делегации Международного агентства по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Российский военнослужащий и член делегации Международного агентства по атомной энергии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
"Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", — заявила она.
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ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС
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По словам дипломата, российская сторона полностью обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений, а также направила группу для встречи экспертов. Ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали ВСУ.
"Российские военные несколько часов ожидали экспертов секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты агентства так и не появились", — добавила Захарова.
Она пояснила, что все это создавало серьезную угрозу как для российских военных, так и для экспертов, поэтому группу обеспечения ротации решили отозвать.
«

"При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров", — подчеркнула Захарова.

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Этими действиями Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность, отметила представитель МИД.
Россия продолжит работать с руководством МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность представителей агентства на ЗАЭС, и приложит все усилия, чтобы нейтрализовать угрозы для станции со стороны Украины, заключила Захарова.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

Утром украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.
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