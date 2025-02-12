https://ria.ru/20250212/magate-1998888952.html

ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:49:00+03:00

2025-02-12T15:49:00+03:00

2025-02-12T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

магатэ

вооруженные силы украины

украина

мария захарова

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998890430_0:1:1173:661_1920x0_80_0_0_94b614d1eba48a174d6aa05f3667368b.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой."Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", — заявила она.По словам дипломата, российская сторона полностью обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений, а также направила группу для встречи экспертов. Ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали ВСУ. "Российские военные несколько часов ожидали экспертов секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты агентства так и не появились", — добавила Захарова.Она пояснила, что все это создавало серьезную угрозу как для российских военных, так и для экспертов, поэтому группу обеспечения ротации решили отозвать."При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров", — подчеркнула Захарова.Этими действиями Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность, отметила представитель МИД.Россия продолжит работать с руководством МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность представителей агентства на ЗАЭС, и приложит все усилия, чтобы нейтрализовать угрозы для станции со стороны Украины, заключила Захарова.Утром украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html

https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, магатэ, вооруженные силы украины, украина, мария захарова, запорожская аэс